سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 6-1-2024.. ارتفاع عيار 21

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 6-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 36 و46 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر الدولار اليوم السبت 6-1-2024 في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، واستقرار سعر الذهب عالميا في نهاية تداولات الأسبوع بالبورصة الأمريكية.

وبلغ سعر الدولار، في سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 6-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 56.25 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 53.55 جنيها.

مفاوضات جديدة لمصر مع صندوق النقد الدولي

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق سوف يبدأ مفاوضات جديدة خلال الفترة المقبلة مع الحكومة المصرية، في حين حاليا يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين الأولى، والثانية، الخاصين ببرنامج القرض الحالي، مشيرا إلى أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في عام 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

وأضاف أزعور، أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، وضع على أسس السياسة الاقتصادية المصرية، التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة، والحد من ارتفاع معدل التضخم القياسي، وذلك من خلال تفعيل مرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، هو إعادة الزخم لمؤشر معدل النمو الاقتصادي، ودفعه لمعدلاته التي كان عليه منذ سنوات عندما كان يتراوح بين 4 إلى 6%.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر السبت 6-1-2024

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 6-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3657 جنيها للشراء، و3691 جنيها للبيع، مقابل نحو 3611 جنيها للشراء، و3646 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر السبت 6-1-2024

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 6-1-2024، عيار18، إلى نحو 2743 جنيهات للشراء، و2769 جنيها للبيع، مقابل نحو 2709 جنيهات للشراء، و2734 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 6-1-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 5-1 -2024، إلى نحو 25.600 ألف جنيه للشراء، و25.840 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.280 ألف جنيه للشراء، و25.520 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر السبت 6-1-2024

وزاد متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 6-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3200 جنيه للشراء، و 3230 جنيها للبيع، مقابل نحو 3160 جنيها للشراء، و 3190 جنيها للبيع، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر السبت 6-1-2024

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 6-1-2024، عيار14، نحو 2133 جنيها للشراء، و 2153 جنيها للبيع.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 6-1-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 6-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3657 3691 عيار 22 3352 3384 عيار21 3200 3230 عيار 18 2743 2769 عيار 14 2133 2153 عيار 12 1829 1846 الجنيه الذهب 25600 25840 جدول سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 6-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024، في بداية تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024، في بداية تعاملات السوق السوداء، عند نحو 52.55 جنيها للشراء، و53.55 جنيها للبيع.

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء، صدور قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، وتذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، ورسوم تسجيل وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا 2045.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5 صباحا أمس الجمعة بتوقيت غرينتش، في نهاية تداولات الأسبوع بالبورصة الأمريكية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة رئيسية، في تعاملات عام 2023، بنسبة 2%، لينهي مكاسب استمرت عامين، مع زيادة توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، لتخفيض سعر الفائدة.

ويتوقع 86% من المتعاملين في أداة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، إجراء البنك المركزي الأمريكي، عدد من تخفيضات لسعر الفائدة بأكثر من 150 نقطة أساس خلال العام الحالي، يبدأ أول تخفيض منها في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وترتفع أسعار الذهب، مع تراجع سعر الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الست عملات الرئيسية المنافسة، ما يخفض من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.