 سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024، ثابتا، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.37 % اليوم الجمعة 19-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.49 جنيها، فيما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 49.50 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.38 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ديون مصر الخارجية ترتفع إلى 168 مليار دولار

ارتفعت ديون مصر الخارجية، بنحو 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 لتصل إلى 168 مليار دولار، حسب بيانات نشرت الأربعاء، على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية.

وحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري، بلغ إجمالي ديون مصر الخارجية، في نهاية سبتمبر الماضي، نحو 164.5 مليار دولار، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لرويترز.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات قومية حكومية عملاقة، مثل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وحصلت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، على موافقة صندوق النقد الدولي، على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، تحصل عليها على شرائح مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتوقع وزير المالية المصري، محمد معيط، الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، وبنحو 4.2% في العام المالي المقبل، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي 3% في عام 2024.

ويبدأ العام المالي في مصر، في أول يوليو من كل عام.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3691 جنيه للشراء، و 3714 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024 عيار 18

كما ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2769 جنيها للشراء، و 2786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024، نحو 25.840 ألف جنيه للشراء، و 26 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3230 جنيها للشراء، و 3250 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024 عيار 14

كما ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2153 جنيها للشراء، و 2167 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-4-2024

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-4-2024، إلى نحو 48.28 جنيها للشراء، و 48.38 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.46 جنيها للشراء، و 48.56 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.35 جنيها للشراء، و 48.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-4-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-4-2024، ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.50 جنيها للشراء، و 49.50 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 112 قرشا، بينما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 19-4-2024

ارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2386.71 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:26 اليوم الجمعة 19-4-2024، مقابل نحو 2373.83 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.