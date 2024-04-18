سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024.. عيار 21 ينخفض

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 7، و12 جنيها، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.95 % اليوم الخميس 18-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.37 جنيها، فيما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 49.50 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 18-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.56 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ديون مصر الخارجية ترتفع إلى 168 مليار دولار

ارتفعت ديون مصر الخارجية، بنحو 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 لتصل إلى 168 مليار دولار، حسب بيانات نشرت الأربعاء، على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية.

وحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري، بلغ إجمالي ديون مصر الخارجية، في نهاية سبتمبر الماضي، نحو 164.5 مليار دولار، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لرويترز.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات قومية حكومية عملاقة، مثل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وحصلت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، على موافقة صندوق النقد الدولي، على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، تحصل عليها على شرائح مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتوقع وزير المالية المصري، محمد معيط، الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، وبنحو 4.2% في العام المالي المقبل، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي 3% في عام 2024.

ويبدأ العام المالي في مصر، في أول يوليو من كل عام.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3691 جنيه للشراء، و 3714 جنيها للبيع، مقابل نحو 3703 جنيه للشراء، و 3726 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024 عيار 18

كما تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2769 جنيها للشراء، و 2786 جنيها للبيع، مقابل نحو 2777 جنيها للشراء، و 2794 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024، إلى نحو 25.840 ألف جنيه للشراء، و 26 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.920 ألف جنيه للشراء، و 26.080 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3230 جنيها للشراء، و 3250 جنيها للبيع، نحو 3240 جنيها للشراء، و 3260 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024 عيار 14

كما تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024، عيار 14، نحو 2153 جنيها للشراء، و 2167 جنيها للبيع، مقابل نحو 2160 جنيها للشراء، و 2173 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024، إلى نحو 48.46 جنيها للشراء، و 48.56 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.49 جنيها للشراء، و 48.59 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.50 جنيها للشراء، و 48.60 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.50 جنيها للشراء، و 49.50 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 94 قرشا، بينما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 18-4-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2373.83 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:04 اليوم الخميس 18-4-2024، مقابل نحو 2382.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.