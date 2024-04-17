سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024.. عيار 21 الآن

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، حيث استقر سعر شراء الذهب من العملاء، فيما تراجع سعر بيع الذهب للعملاء، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 57.04% اليوم الأربعاء 17-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.79 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 49.50 جنيها، فيما ارتفع متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-4-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.59 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

14.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة

قال مصرفيين، إن مستثمرين أجانب ضخوا 14.5 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس الماضي، بحسب “رويترز”.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه، وقرار للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.

ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.

وبعد الاتفاق مع الصندوق في 6 مارس الماضي، قفز متوسط ​​العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30% من 29.91% بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75%.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024 عيار 24

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، مسجلا نحو 3703 جنيه للشراء، و 3726 جنيها للبيع، مقابل نحو 3703 جنيه للشراء، و 3737 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024 عيار 18

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024، عيار 18، نحو 2777 جنيها للشراء، و 2794 جنيها للبيع، مقابل نحو 2777 جنيها للشراء، و 2803 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024، نحو 25.920 ألف جنيه للشراء، و 26.080 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.920 ألف جنيه للشراء، و 26.160 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024 عيار 21

فيما سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3240 جنيها للشراء، و 3260 جنيها للبيع، نحو 3240 جنيها للشراء، و 3270 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024 عيار 14

كما بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024، عيار 14، نحو 2160 جنيها للشراء، و 2173 جنيها للبيع، مقابل نحو 2160 جنيها للشراء، و 2180 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-4-2024

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-4-2024، إلى نحو 48.49 جنيها للشراء، و 48.59 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.30 جنيها للشراء، و 48.40 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.55 جنيها للشراء، و 48.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-4-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-4-2024، ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.50 جنيها للشراء، و 49.50 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 91 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 17-4-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2382.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:30 اليوم الأربعاء 17-4-2024، مقابل نحو 2383.69 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.