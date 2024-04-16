سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024.. عيار 21 الآن

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 7، و12 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.43% اليوم الثلاثاء 16-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 49.30 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 49.50 جنيها، وارتفع متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-4-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.40 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

14.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة

قال مصرفيين، الأربعاء الماضي، إن مستثمرين أجانب ضخوا 14.5 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس الماضي، بحسب “رويترز”.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه، وقرار للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.

ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.

وبعد الاتفاق مع الصندوق في 6 مارس الماضي، قفز متوسط ​​العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30% من 29.91% بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75%.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3703 جنيه للشراء، و 3737 جنيها للبيع، مقابل نحو 3714 جنيه للشراء، و 3749 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024 عيار 18

كما تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2777 جنيها للشراء، و 2803 جنيها للبيع، مقابل نحو 2786 جنيها للشراء، و 2811 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024، إلى نحو 25.920 ألف جنيه للشراء، و 26.160 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26 ألف جنيه للشراء، و 26.240 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3240 جنيها للشراء، و 3270 جنيها للبيع، نحو 3250 جنيها للشراء، و 3280 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024 عيار 14

كما تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2160 جنيها للشراء، و 2180 جنيها للبيع، مقابل نحو 2167 جنيها للشراء، و 2187 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-4-2024

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-4-2024، إلى نحو 48.30 جنيها للشراء، و 48.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.53 جنيها للشراء، و 47.63 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.40 جنيها للشراء، و 48.50 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.50 جنيها للشراء، و 49.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.60 جنيها للشراء، و 49.60 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 110 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 16-4-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2383.69 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 12:56 اليوم الثلاثاء 16-4-2024، مقابل نحو 2356.53 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.