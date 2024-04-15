سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 34، و58 جنيها، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميا في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.94% اليوم الاثنين 15-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.69 جنيها، كما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 49.60 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين 15-4-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.63 جنيها،

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

14.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة

قال مصرفيين، الأربعاء الماضي، إن مستثمرين أجانب ضخوا 14.5 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس الماضي، بحسب “رويترز”.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه، وقرار للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.

ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.

وبعد الاتفاق مع الصندوق في 6 مارس الماضي، قفز متوسط ​​العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30% من 29.91% بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75%.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3714 جنيه للشراء، و 3749 جنيها للبيع، مقابل نحو 3657 جنيه للشراء، و 3691 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024 عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2786 جنيها للشراء، و 2811 جنيها للبيع، مقابل نحو 2743 جنيها للشراء، و 2769 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024، إلى نحو 26 ألف جنيه للشراء، و 26.240 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.600 ألف جنيه للشراء، و 25.840 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3250 جنيها للشراء، و 3280 جنيها للبيع، نحو 3200 جنيها للشراء، و 3230 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024 عيار 14

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2167 جنيها للشراء، و 2187 جنيها للبيع، مقابل نحو 2133 جنيها للشراء، و 2153 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-4-2024

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-4-2024، عند نحو 47.53 جنيها للشراء، و 47.63 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.60 جنيها للشراء، و 47.70 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-4-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.60 جنيها للشراء، و 49.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.50 جنيها للشراء، و 49.50 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 197 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 15-4-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2356.53 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1:06 اليوم الاثنين 15-4-2024، مقابل نحو 2344.37 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.