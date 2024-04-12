سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 16، و29 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.94% اليوم الجمعة 12-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.72 جنيها، بينما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.75 جنيها، كما استقر متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة 12-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.63 جنيها،

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

14.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة

قال مصرفيين، الأربعاء، إن مستثمرين أجانب ضخوا 14.5 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس الماضي، بحسب “رويترز”.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه، وقرار للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.

ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.

وبعد الاتفاق مع الصندوق في 6 مارس الماضي، قفز متوسط ​​العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30% من 29.91% بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75%.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3640 جنيه للشراء، و 3663 جنيها للبيع، مقابل نحو 3611 جنيه للشراء، و 3646 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024 عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2730 جنيها للشراء، و 2747 جنيها للبيع، مقابل نحو 2709 جنيها للشراء، و 2734 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024، إلى نحو 25.480 ألف جنيه للشراء، و25.640 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.280 ألف جنيه للشراء، و25.520 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3185 جنيها للشراء، و 3205 جنيها للبيع، مقابل نحو 3160 جنيها للشراء، و 3190 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024 عيار 14

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2123 جنيها للشراء، و 2137 جنيها للبيع، مقابل نحو 2107 جنيها للشراء، و 2127 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-4-2024

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-4-2024، ثابتا عند نحو 47.53 جنيها للشراء، و 47.63 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.60 جنيها للشراء، و 47.70 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-4-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 46.75 جنيها للشراء، و 47.75 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 12 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 12-4-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2391.82 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2:36 صباح اليوم الجمعة 12-4-2024، مقابل نحو 2334.25 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.