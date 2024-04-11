سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024.. عيار 21 ينخفض

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 20، و35 جنيها، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.94% اليوم الخميس 11-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.32 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.75 جنيها، كما ظل متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 11-4-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.63 جنيها،

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

14.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة

قال مصرفيين، الأربعاء، إن مستثمرين أجانب ضخوا 14.5 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس الماضي، بحسب “رويترز”.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه، وقرار للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.

ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.

وبعد الاتفاق مع الصندوق في 6 مارس الماضي، قفز متوسط ​​العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30% من 29.91% بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75%.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3611 جنيه للشراء، و 3646 جنيها للبيع، مقابل نحو 3646 جنيه للشراء، و 3680 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024 عيار 18

كما تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2709 جنيها للشراء، و 2734 جنيها للبيع، مقابل نحو 2734 جنيها للشراء، و 2760 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024، إلى نحو 25.280 ألف جنيه للشراء، و25.520 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.520 ألف جنيه للشراء، و25.760 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3160 جنيها للشراء، و 3190 جنيها للبيع، مقابل نحو 3190 جنيها للشراء، و 3220 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024 عيار 14

كما تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2107 جنيها للشراء، و 2127 جنيها للبيع، مقابل نحو 2127 جنيها للشراء، و 2147 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-4-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-4-2024، عند نحو 47.53 جنيها للشراء، و 47.63 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.60 جنيها للشراء، و 47.70 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-4-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، يزيد عن السعر الرسمي بنحو 12 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، نحو 46.75 جنيها للشراء، و 47.75 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 11-4-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2334.25 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 12:30 صباح اليوم الخميس 11-4-2024، مقابل نحو 2346.72 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.