سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 17، و29 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.94% اليوم الأربعاء 10-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.63 جنيها، بينما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.75 جنيها، فيما استقر متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.63 جنيها،

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع الدين الخارجي

كشفت وزارة التخطيط المصرية ارتفاع الدين الخارجي للدولة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنحو 3.5 مليار دولار ليصل إلى ما يقرب من 168 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيتراجع قريبا، إذ تشمل قيمة صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، نحو 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي، والتي من المقرر شطبها من سجل الديون، وتحويلها إلى استثمارات في القطاع العقاري وغيره.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى صرف مليار يورو تمثل الدفعة الأولى من القروض الميسرة بقيمة إجمالية 5 مليارات يورو التي تعهد بها الاتحاد لمصر، ضمن حزمة الدعم البالغة بقيمة 7.4 مليار يورو، وذلك قبل حلول فصل الصيف، وفق تصريحات قالها سفير الاتحاد الأوروبي إلى مصر كريستيان برجر.

ومن المتوقع أن يسرع الاتحاد الأوروبي تسليم الدفعة الأولى من خلال تطبيق آلية تمويل عاجل “لضمان وصول أول مساهمة كبيرة” إلى البلاد قبل نهاية عام 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3646 جنيه للشراء، و 3680 جنيها للبيع، مقابل نحو 3629 جنيه للشراء، و 3651 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024 عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2734 جنيها للشراء، و 2760 جنيها للبيع، مقابل نحو 2721 جنيها للشراء، و 2739 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024، إلى نحو 25.520 ألف جنيه للشراء، و25.760 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.400 ألف جنيه للشراء، و25.560 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3190 جنيها للشراء، و 3220 جنيها للبيع، مقابل نحو 3175 جنيها للشراء، و 3195 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024 عيار 14

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2127 جنيها للشراء، و 2147 جنيها للبيع، مقابل نحو 2117 جنيها للشراء، و 2130 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024، عند نحو 47.53 جنيها للشراء، و 47.63 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.60 جنيها للشراء، و 47.70 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليزيد عن السعر الرسمي بنحو 12 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.75 جنيها للشراء، و 47.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.65 جنيها للشراء، و 47.65 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 10-4-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2346.72 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1:36 صباح اليوم الأربعاء 10-4-2024، مقابل نحو 2341.63 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.