سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024.. عيار 21 الآن

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 3، و6 جنيهات، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.94% اليوم الثلاثاء 9-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.58 جنيها، بينما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 47.65 جنيها، وارتفع متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.63 جنيها،

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع الدين الخارجي

كشفت وزارة التخطيط المصرية ارتفاع الدين الخارجي للدولة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنحو 3.5 مليار دولار ليصل إلى ما يقرب من 168 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيتراجع قريبا، إذ تشمل قيمة صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، نحو 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي، والتي من المقرر شطبها من سجل الديون، وتحويلها إلى استثمارات في القطاع العقاري وغيره.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى صرف مليار يورو تمثل الدفعة الأولى من القروض الميسرة بقيمة إجمالية 5 مليارات يورو التي تعهد بها الاتحاد لمصر، ضمن حزمة الدعم البالغة بقيمة 7.4 مليار يورو، وذلك قبل حلول فصل الصيف، وفق تصريحات قالها سفير الاتحاد الأوروبي إلى مصر كريستيان برجر.

ومن المتوقع أن يسرع الاتحاد الأوروبي تسليم الدفعة الأولى من خلال تطبيق آلية تمويل عاجل “لضمان وصول أول مساهمة كبيرة” إلى البلاد قبل نهاية عام 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3629 جنيه للشراء، و 3651 جنيها للبيع، مقابل نحو 3634 جنيه للشراء، و 3657 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024 عيار 18

كما تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2721 جنيها للشراء، و 2739 جنيها للبيع، مقابل نحو 2726 جنيها للشراء، و 2743 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024، إلى نحو 25.400 ألف جنيه للشراء، و25.560 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.440 ألف جنيه للشراء، و25.600 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3175 جنيها للشراء، و 3195 جنيها للبيع، مقابل نحو 3180 جنيها للشراء، و 3200 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024 عيار 14

كما تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2117 جنيها للشراء، و 2130 جنيها للبيع، مقابل نحو 2120 جنيها للشراء، و 2133 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-4-2024

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-4-2024، إلى نحو 47.53 جنيها للشراء، و 47.63 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.52 جنيها للشراء، و 47.62 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.60 جنيها للشراء، و 47.70 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 35 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليرتفع عن السعر الرسمي بنحو قرشين، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.65 جنيها للشراء، و 47.65 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.30 جنيها للشراء، و 47.30 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 9-4-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2341.63 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2:36 صباح اليوم الثلاثاء 9-4-2024، مقابل نحو 2346.71 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2:50 صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.