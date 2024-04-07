سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 20، و35 جنيها، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة الأمريكية.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.30% اليوم الأحد 7-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 49.19 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 47.25 جنيها، فيما استقر متوسط سعر الدولار اليوم الأحد 7-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.43 جنيها،

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع الدين الخارجي

كشفت وزارة التخطيط المصرية ارتفاع الدين الخارجي للدولة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنحو 3.5 مليار دولار ليصل إلى ما يقرب من 168 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيتراجع قريبا، إذ تشمل قيمة صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، نحو 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي، والتي من المقرر شطبها من سجل الديون، وتحويلها إلى استثمارات في القطاع العقاري وغيره.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى صرف مليار يورو تمثل الدفعة الأولى من القروض الميسرة بقيمة إجمالية 5 مليارات يورو التي تعهد بها الاتحاد لمصر، ضمن حزمة الدعم البالغة بقيمة 7.4 مليار يورو، وذلك قبل حلول فصل الصيف، وفق تصريحات قالها سفير الاتحاد الأوروبي إلى مصر كريستيان برجر.

ومن المتوقع أن يسرع الاتحاد الأوروبي تسليم الدفعة الأولى من خلال تطبيق آلية تمويل عاجل “لضمان وصول أول مساهمة كبيرة” إلى البلاد قبل نهاية عام 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3589 جنيه للشراء، و 3623 جنيها للبيع، مقابل نحو 3554 جنيه للشراء، و 3589 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024 عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2691 جنيها للشراء، و 2717 جنيها للبيع، مقابل نحو 2666 جنيها للشراء، و 2691 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024، إلى نحو 25.120 ألف جنيه للشراء، و25.360 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.880 ألف جنيه للشراء، و25.120 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3140 جنيها للشراء، و 3170 جنيها للبيع، مقابل نحو 3110 جنيها للشراء، و 3140 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024 عيار 14

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2093 جنيها للشراء، و 2113 جنيها للبيع، مقابل نحو 2073 جنيها للشراء، و 2093 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-4-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-4-2024، عند نحو 47.33 جنيها للشراء، و 47.43 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.38 جنيها للشراء، و 47.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-4-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 15 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليكون أقل من السعر الرسمي، بنحو 18 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.25 جنيها للشراء، و 47.25 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.40 جنيها للشراء، و 47.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 7-4-2024

وسجل سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2329.75 دولارا للأوقية (الأونصة)، بنهاية تعاملات الجمعة 5-4-2024، قبل عطلة البورصة الأمريكية الأسبوعية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.