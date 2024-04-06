سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024.. عيار 21 الآن

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 13، و23 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.30% اليوم السبت 6-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.73 جنيها، فيما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، عند نحو 47.40 جنيها، وظل متوسط سعر الدولار اليوم السبت 6-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ثابتا عند نحو 47.43 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع الدين الخارجي

كشفت وزارة التخطيط المصرية ارتفاع الدين الخارجي للدولة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنحو 3.5 مليار دولار ليصل إلى ما يقرب من 168 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيتراجع قريبا، إذ تشمل قيمة صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، نحو 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي، والتي من المقرر شطبها من سجل الديون، وتحويلها إلى استثمارات في القطاع العقاري وغيره.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى صرف مليار يورو تمثل الدفعة الأولى من القروض الميسرة بقيمة إجمالية 5 مليارات يورو التي تعهد بها الاتحاد لمصر، ضمن حزمة الدعم البالغة بقيمة 7.4 مليار يورو، وذلك قبل حلول فصل الصيف، وفق تصريحات قالها سفير الاتحاد الأوروبي إلى مصر كريستيان برجر.

ومن المتوقع أن يسرع الاتحاد الأوروبي تسليم الدفعة الأولى من خلال تطبيق آلية تمويل عاجل “لضمان وصول أول مساهمة كبيرة” إلى البلاد قبل نهاية عام 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3554 جنيه للشراء، و 3589 جنيها للبيع، مقابل نحو 3543 جنيه للشراء، و 3566 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024 عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2666 جنيها للشراء، و 2691 جنيها للبيع، مقابل نحو 2657 جنيها للشراء، و 2674 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024، إلى نحو 24.880 ألف جنيه للشراء، و25.120 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.800 ألف جنيه للشراء، و24.960 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3110 جنيها للشراء، و 3140 جنيها للبيع، مقابل نحو 3100 جنيها للشراء، و 3120 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024 عيار 14

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2073 جنيها للشراء، و 2093 جنيها للبيع، مقابل نحو 2067 جنيها للشراء، و 2080 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-4-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-4-2024، عند نحو 47.33 جنيها للشراء، و 47.43 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.38 جنيها للشراء، و 47.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-4-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 46.40 جنيها للشراء، و 47.40 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 6-4-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2329.75 دولارا للأوقية (الأونصة)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة 5-4-2024، قبل عطلة البورصة الأمريكية الأسبوعية، مقابل نحو 2281.22 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:54 بتوقيت غرينتش في بداية تعاملات، أمس الجمعة، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.