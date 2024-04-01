سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024 ثابتا، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 52.75% اليوم الاثنين 1-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 49.59 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، عند نحو 48 جنيها، وتراجع متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين 1-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.26 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

حجم ميزانية العام المالي المقبل 135.39 مليار دولار

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، على ميزانية العام المالي المقبل 2024/2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار)، منها 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت الحكومة المصرية، أنها ستسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون.

وخصصت الحكومة المصرية، نحو 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج لدعم الغذاء يوفر السلع الأساسية مثل الخبز، والأرز، والسكر، بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.

كما خصصت الحكومة، نحو 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.

وحددت الحكومة المصرية، لأول مرة حدا أقصى للإنفاق الاستثماري العام عند تريليون جنيه في العام المالي القادم 2024/2025 مع سعيه لوضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.

وأوضحت، أن 50% من إيرادات بيع الأصول ستستخدم في خفض الدين الحكومي بشكل مباشر.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن مصر تستهدف فائضا أوليا نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في بيان، إن الحكومة تستهدف أيضا معدل نمو قدره 4.2% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3497 جنيه للشراء، و 3531 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024 عيار 18

كما ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2623 جنيها للشراء، و 2649 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024

وظل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024، عند نحو 24.480 ألف جنيه للشراء، و24.720 ألف جنيه للبيع، وهي نفس مستويات أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3060 جنيها للشراء، و 3090 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024 عيار 14

كما ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2040 جنيها للشراء، و 2060 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024، إلى نحو 47.16 جنيها للشراء، و 47.26 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.35 جنيها للشراء، و 47.45 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.25 جنيها للشراء، و 47.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47 جنيها للشراء، و 48 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 1-4-2024

وسجل سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2262.12 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 6:26 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الاثنين 1-4-2024، مقابل نحو 2229.87 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التداولات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.