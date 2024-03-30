سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 20، و35 جنيها.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.36% اليوم السبت 30-3-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 50.08 جنيها، كما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 48.20 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار اليوم السبت 30-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.45 جنيها.

وفي 6 مارس الجاري، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

حجم ميزانية العام المالي المقبل 135.39 مليار دولار

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، على ميزانية العام المالي المقبل 2024/2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار)، منها 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت الحكومة المصرية، أنها ستسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون.

وخصصت الحكومة المصرية، نحو 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج لدعم الغذاء يوفر السلع الأساسية مثل الخبز، والأرز، والسكر، بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.

كما خصصت الحكومة، نحو 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.

وحددت الحكومة المصرية، لأول مرة حدا أقصى للإنفاق الاستثماري العام عند تريليون جنيه في العام المالي القادم 2024/2025 مع سعيه لوضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.

وأوضحت، أن 50% من إيرادات بيع الأصول ستستخدم في خفض الدين الحكومي بشكل مباشر.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن مصر تستهدف فائضا أوليا نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في بيان، إن الحكومة تستهدف أيضا معدل نمو قدره 4.2% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3531 جنيه للشراء، و 3566 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 3497 جنيه للشراء، و 3531 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2649 جنيها للشراء، و 2674 جنيها للبيع، مقابل نحو 2623 جنيها للشراء، و 2649 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024، إلى نحو24.720 ألف جنيه للشراء، و24.960 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو24.480 ألف جنيه للشراء، و24.720 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3090 جنيها للشراء، و 3120 جنيها للبيع، مقابل نحو 3060 جنيها للشراء، و 3090 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024 عيار 14

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024، عيار 14، إلى نحو 2060 جنيها للشراء، و 2080 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 2040 جنيها للشراء، و 2060 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 30-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024، عند نحو 47.35 جنيها للشراء، و 47.45 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.40 جنيها للشراء، و 47.50 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.20 جنيها للشراء، و48.20 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.10 جنيها للشراء، و48.10 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 30-3-2024

وسجل سعر الذهب عالميا، نحو 2229.87 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التداولات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، أمس الجمعة، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.