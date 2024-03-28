سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024.. عيار 21 يتراجع

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، انخفاضا طفيفا بما يتراوح بين 14، و23 جنيها، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 52.97% اليوم الخميس 28-3-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 50.55 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 28-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.33 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 48.50 جنيها.

وفي 6 مارس الجاري، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

توقعات هبوط الجنيه المصري

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي بنهاية العام الحالي.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس، إلى أن سعر صرف الجنيه المصري قد يصل إلى 49 جنيها للدولار، مقارنة بمتوسط سعره الحالي عند 47 جنيها.

وقالت المؤسسة البريطانية، إن توقعاتها تشير إلى تواصل تراجع الجنيه ليصل إلى 50 جنيها في عام 2025، و55 جنيها في عام 2026.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقعت كابيتال إيكونوميكس، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.3% في السنة المالية 2023 / 2024، على أن ينخفض إلى 1.5% في 2024 / 2025، ويعاود الارتفاع إلى 5% في السنة المالية التي تليها.

وأوضحت المؤسسة، أن تحول السلطات المصرية إلى سياسة تقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيضغط بشدة على النمو في السنة المالية الجارية والمقبلة، لكن اعتبارا من السنة المالية 2025 / 2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور.

وأضافت كابيتال إيكونوميكس، أن التحول الذي يمر به الاقتصاد المصري حاليًا سيؤدي إلى بعض الأوجاع الاقتصادية على المدى القريب، لكنه من المتوقع أن يرسي الأساس لنمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3509 جنيه للشراء، و 3554 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 3520 جنيه للشراء، و 3577 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2631 جنيها للشراء، و 2666 جنيها للبيع، مقابل نحو 2640 جنيها للشراء، و 2683 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024، إلى نحو24.560 ألف جنيه للشراء، و24.880 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو24.640 ألف جنيه للشراء، و25.040 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3070 جنيها للشراء، و 3110 جنيها للبيع، مقابل نحو 3080 جنيها للشراء، و 3130 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024 عيار 14

كما تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024، عيار 14، إلى نحو 2047 جنيها للشراء، و 2073 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 2053 جنيها للشراء، و 2087 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024

انحفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024، إلى نحو 47.23 جنيها للشراء، و 47.33 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.73 جنيها للشراء، و 47.83 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.30 جنيها للشراء، و 47.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.50 جنيها للشراء، و48.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.30 جنيها للشراء، و48.30 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 28-3-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2195.12 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2:59 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الخميس 28-3-2024، مقابل نحو 2175.51 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2:51 بتوقيت غرينتش صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.