سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024.. عيار 21 يواصل الارتفاع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 20، و34 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.59 % اليوم الأربعاء 27-3-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 50.86 جنيها، كما زاد متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.83 جنيها، وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 48.30 جنيها.

وفي 6 مارس الجاري، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

توقعات هبوط الجنيه المصري

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي بنهاية العام الحالي.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس، إلى أن سعر صرف الجنيه المصري قد يصل إلى 49 جنيها للدولار، مقارنة بمتوسط سعره الحالي عند 47 جنيها.

وقالت المؤسسة البريطانية، إن توقعاتها تشير إلى تواصل تراجع الجنيه ليصل إلى 50 جنيها في عام 2025، و55 جنيها في عام 2026.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقعت كابيتال إيكونوميكس، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.3% في السنة المالية 2023 / 2024، على أن ينخفض إلى 1.5% في 2024 / 2025، ويعاود الارتفاع إلى 5% في السنة المالية التي تليها.

وأوضحت المؤسسة، أن تحول السلطات المصرية إلى سياسة تقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيضغط بشدة على النمو في السنة المالية الجارية والمقبلة، لكن اعتبارا من السنة المالية 2025 / 2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور.

وأضافت كابيتال إيكونوميكس، أن التحول الذي يمر به الاقتصاد المصري حاليًا سيؤدي إلى بعض الأوجاع الاقتصادية على المدى القريب، لكنه من المتوقع أن يرسي الأساس لنمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3520 جنيه للشراء، و 3577 جنيها للبيع، مقابل نحو 3486 جنيه للشراء، و 3543 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2640 جنيها للشراء، و 2683 جنيها للبيع، مقابل نحو 2614 جنيها للشراء، و 2657 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو24.640 ألف جنيه للشراء، و25.040 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو24.400 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3080 جنيها للشراء، و 3130 جنيها للبيع، مقابل نحو 3050 جنيها للشراء، و 3100 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024 عيار 14

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024، عيار 14، إلى نحو 2053 جنيها للشراء، و 2087 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 2033 جنيها للشراء، و 2067 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024، إلى نحو 47.73 جنيها للشراء، و 47.83 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.35 جنيها للشراء، و 47.45 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.80 جنيها للشراء، و 47.90 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.30 جنيها للشراء، و48.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.10 جنيها للشراء، و48.10 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 27-3-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2175.51 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2:51 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأربعاء 27-3-2024، مقابل نحو 2172.13 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 8:03 بتوقيت غرينتش صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.