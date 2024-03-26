سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 50، و86 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.36% اليوم الثلاثاء 26-3-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 50.66 جنيها، كما زاد متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.45 جنيها، وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 48.10 جنيها.

وفي 6 مارس الجاري، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

فائض تمويلي أكثر من 26 مليار دولار

عدّل بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري، من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتوقع بنك “جولدمان ساكس”، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

كما توقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي، وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وقام البنك، بإجراء تعديل كبير على توقعاته للاقتصاد المصري، وذلك بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وإعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3486 جنيه للشراء، و 3543 جنيها للبيع، مقابل نحو 3400 جنيه للشراء، و 3457 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2614 جنيها للشراء، و 2657 جنيها للبيع، مقابل نحو 2550 جنيها للشراء، و 2593 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو24.400 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو23.800 ألف جنيه للشراء، و24.200 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3050 جنيها للشراء، و 3100 جنيها للبيع، مقابل نحو 2975 جنيها للشراء، و 3025 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024 عيار 14

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024، عيار 14، إلى نحو 2033 جنيها للشراء، و 2067 جنيها للبيع، مقابل نحو 1983 جنيها للشراء، و 2017 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إلى نحو 47.35 جنيها للشراء، و 47.45 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.51 جنيها للشراء، و 46.61 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.50 جنيها للشراء، و 47.60 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 35 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.10 جنيها للشراء، و48.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.75 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2172.13 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 8:03 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الثلاثاء 26-3-2024، مقابل نحو 2169.74 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 5:39 بتوقيت غرينتش، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.