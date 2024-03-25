سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024.. عيار 21 الآن

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بينما ارتفعت أسعار الذهب عالميا.

وحدث تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 50.65 % اليوم الاثنين 25-3-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 49.44 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين 25-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 46.61 جنيها، وانخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 47.75 جنيها.

وفي 6 مارس الجاري، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

فائض تمويلي أكثر من 26 مليار دولار

عدّل بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري، من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتوقع بنك “جولدمان ساكس”، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

كما توقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي، وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وقام البنك، بإجراء تعديل كبير على توقعاته للاقتصاد المصري، وذلك بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وإعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024 عيار 24

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، ليسجل نحو 3400 جنيه للشراء، و 3457 جنيها للبيع، مقابل نحو 3417 جنيها للشراء، و 3451 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024 عيار 18

فيما بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024، عيار 18، نحو 2550 جنيها للشراء، و 2593 جنيها للبيع، مقابل نحو 2563 جنيها للشراء، و 2589 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024، نحو 23.800 ألف جنيه للشراء، و 24.200 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23.920 ألف جنيه للشراء، و 24.160 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024 عيار 21

وتباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، ليسجل نحو 2975 جنيها للشراء، و 3025 جنيها للبيع، مقابل نحو 2990 جنيها للشراء، و 3020 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024 عيار 14

فيما سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024، عيار 14، نحو 1983 جنيها للشراء، و 2017 جنيها للبيع، مقابل نحو 1993 جنيها للشراء، و 2013 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25-3-2024

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25-3-2024، إلى نحو 46.51 جنيها للشراء، و 46.61 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.62 جنيها للشراء، و 46.72 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 46.55 جنيها للشراء، و 46.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25-3-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، انخفاضا طفيفا، بنحو 25 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 25-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.75 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 25-3-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2169.74 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:39 بتوقيت غرينتش، صباح اليوم الاثنين 25-3-2024، مقابل نحو 2165.44 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.