سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024.. عيار 21 يتراجع

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 60، و102 جنيها، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، والذي حدث بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 51% اليوم السبت 23-3-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 49.04 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار اليوم السبت 23-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 46.72 جنيها، وظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، عند نحو 48 جنيها.

وفي 6 مارس الجاري، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

فائض تمويلي أكثر من 26 مليار دولار

عدّل بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري، من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتوقع بنك “جولدمان ساكس”، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

كما توقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي، وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وقام البنك، بإجراء تعديل كبير على توقعاته للاقتصاد المصري، وذلك بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وإعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3394 جنيها للشراء، و 3429 جنيها للبيع، مقابل نحو 3474 جنيها للشراء، و 3531 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2546 جنيها للشراء، و 2571 جنيها للبيع، مقابل نحو 2606 جنيها للشراء، و 2649 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024، إلى نحو 23.760 ألف جنيه للشراء، و 24 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.320 ألف جنيه للشراء، و24.720 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2970 جنيها للشراء، و 3000 جنيها للبيع، مقابل نحو 3040 جنيها للشراء، و 3090 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024، عيار 14، إلى نحو 1980 جنيها للشراء، و 2000 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 2027 جنيها للشراء، و 2060 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024، عند نحو 46.62 جنيها للشراء، و 46.72 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 46.65 جنيها للشراء، و 46.75 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23-3-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 23-3-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2165.44 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية أمس الجمعة، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.