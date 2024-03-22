سعر الذهب اليوم في مصر  الجمعة 22-3-2024.. عيار 21 يرتفع 90 جنيها

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 60، و103 جنيها، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، والذي حدث بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 51% اليوم الجمعة 22-3-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 49.75 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة 22-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 46.72 جنيها، واستقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 48 جنيها.

وفي 6 مارس الجاري، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

فائض تمويلي أكثر من 26 مليار دولار

عدّل بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري، من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتوقع بنك “جولدمان ساكس”، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

كما توقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي، وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وقام البنك، بإجراء تعديل كبير على توقعاته للاقتصاد المصري، وذلك بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وإعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3474 جنيها للشراء، و 3531 جنيها للبيع، مقابل نحو 3371 جنيها للشراء، و 3429 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2606 جنيها للشراء، و 2649 جنيها للبيع، مقابل نحو 2529 جنيها للشراء، و 2571 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024، إلى نحو 24.320 ألف جنيه للشراء، و24.720 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23.600 ألف جنيه للشراء، و 24 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3040 جنيها للشراء، و 3090 جنيها للبيع، مقابل نحو 2950 جنيها للشراء، و 3000 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024، عيار 14، إلى نحو 2027 جنيها للشراء، و 2060 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 1967 جنيها للشراء، و 2000 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22-3-2024

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22-3-2024، إلى نحو 46.62 جنيها للشراء، و 46.72 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.90 جنيها للشراء، و 47 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 46.65 جنيها للشراء، و 46.75 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22-3-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22-3-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 22-3-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2174.67 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 6:13 بتوقيت غرينيتش، صباح اليوم الجمعة 22-3-2024، مقابل نحو 2204.02 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:35 بتوقيت غرينيتش، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.