سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024.. عيار 21 ينخفض

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 33، و58 جنيها، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، والذي حدث بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 51.91% اليوم الخميس 21-3-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 49.54 جنيها، وتراجع متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 21-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 48 جنيها.

وفي 6 مارس الجاري، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

فائض تمويلي أكثر من 26 مليار دولار

عدّل بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري، من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتوقع بنك “جولدمان ساكس”، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

كما توقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي، وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وقام البنك، بإجراء تعديل كبير على توقعاته للاقتصاد المصري، وذلك بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وإعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3371 جنيها للشراء، و 3429 جنيها للبيع، مقابل نحو 3429 جنيها للشراء، و 3486 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2529 جنيها للشراء، و 2571 جنيها للبيع، مقابل نحو 2571 جنيها للشراء، و 2614 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024، إلى نحو 23.600 ألف جنيه للشراء، و 24 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24 ألف جنيه للشراء، و 23.400 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2950 جنيها للشراء، و 3000 جنيها للبيع، مقابل نحو 3000 جنيها للشراء، و 3050 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024، عيار 14، إلى نحو 1967 جنيها للشراء، و 2000 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 2000 جنيها للشراء، و 2033 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024، إلى نحو 46.90 جنيها للشراء، و 47 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.02 جنيها للشراء، و 47.12 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47 جنيها للشراء، و 47.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 15 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.85 جنيها للشراء، و47.85 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 21-3-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2204.02 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:35 بتوقيت غرينيتش، صباح اليوم الخميس 21-3-2024، مقابل نحو 2158.93 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:33 بتوقيت غرينيتش، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.