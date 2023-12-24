ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، الأحد 24 ديسمبر 2023، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 13، و17 جنيها، ليصل لمستويات قياسية جديدة، رغم دخول البورصات العالمية في عطلة طويلة تتضمن العطلة الأسبوعية، وعطلة عيد الميلاد.

سعر الذهب في مصر والسوق الموازية

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 ديسمبر 2023.. عيار 21 يواصل الارتفاع

وسعر الذهب في مصر، يرتبط بسعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، لهذا يظهر سعر الذهب في مصر، وكأنه أعلي من سعر الذهب عالميا، عندما تحتسب أسعاره وفقا لسعر الدولار الرسمي.

وحسب سعر الذهب اليوم في مصر، تصل قيمة الدولار الواحد في سعر جرام الذهب “دولار الصاغة”، الأحد 24 ديسمبر 2023، إلى نحو 52.60 جنيها، فيما يبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك، نحو 30.85 جنيها.

وارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، رغم استقرار متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد، خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وتشمل قيمة المشغولة ذهبية، سعر جرام الذهب، وقيمة مصنعيه تدفع للتاجر وفقا للاتفاق مع المشتري، تصل إلى 200 جنيه، حسب عيارها، ووزنها.

أسعار الفائدة وتعويم الجنيه

قرر البنك المركزي المصري، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة على الإقراض، وعلى الودائع، عند نسبة 20.25%، و19.25% على التوالي.

ويتوقع الخبراء، أن قرار رفع أسعار الفائدة، حسب بلومبرغ، سوف يتخذ بعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري، بما يحد من الطلب، ويكبح التضخم.

ويتداول المستثمرون، الجنيه المصري، مقابل الدولار الواحد، في سوق المشتقات المالية الدولية، بالعقود الآجلة لمدة عام بسعر يتراوح بين 49، و50 جنيها، مقارنة بنحو 30.95 جنيها السعر الرسمي حاليا.

وتقترب الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، حسب بلومبرج، من الوصول إلى اتفاق جديد قريب لمضاعفة قيمة قرض الصندوق لمصر إلى 6 مليارات دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 ديسمبر 2023.. عيار 24

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 ديسمبر 2023.. عيار 21 يواصل الارتفاع

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه الأحد 24 ديسمبر 2023، إلى نحو 3463 جنيها للشراء، و3486 جنيها للبيع، مقابل نحو 3446 جنيها للشراء، و3469 جنيها للبيع، أمس السبت، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 ديسمبر 2023.. عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 18، الأحد 24 ديسمبر 2023، إلى نحو 2597 جنيها للشراء، و2614 جنيها للبيع، مقابل نحو 2584 جنيها للشراء، و2601 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 24 ديسمبر 2023

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 ديسمبر 2023.. عيار 21 يواصل الارتفاع

وقفز متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الأحد 24 ديسمبر 2023، إلى نحو 24.240 ألف جنيه للشراء، و24.400 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.120 ألف جنيه للشراء، و24.280 ألف جنيه للبيع، أمس السبت.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 ديسمبر 2023.. عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، الأحد 24 ديسمبر 2023، إلى نحو 3030 جنيها للشراء، و3050 جنيها للبيع، مقابل نحو 3015 جنيها للشراء، و 3035 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 ديسمبر 2023

وهذا هو متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، بالجنيه المصري، بمحال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023:

جرام الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 3486 3463 عيار 22 3195 3174 عيار21 3050 3030 عيار 18 2614 2597 عيار 14 2033 2020 عيار 12 1743 1731 الجنيه الذهب 24400 24240 جدول سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 بمحال الصاغة دون مصنعيه

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 24 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري، بعد قرار تثبيت سعر الفائدة.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، الأحد 24 ديسمبر 2023، في البنوك، وشركات الصرافة المصرية، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في اليوم مصر الأحد 24 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 ديسمبر 2023.. عيار 21 يواصل الارتفاع

وظل متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، ثابتا في تعاملات محدودة بالسوق الموازية “السوداء”.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، نحو 51 جنيها للشراء، و52 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا، عند إغلاق تعاملات الجمعة، في نهاية تداولات الأسبوع، نحو 2053.08 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 3 أسابيع. الجاري.

والبورصة الأمريكية، سوف تستأنف العمل يوم الثلاثاء المقبل، بعد نهاية العطلة الأسبوعية، وعطلة عيد الميلاد.

وارتفع سعر الذهب عالميا، مع زيادة التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، لتخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل، ما أدى لتراجع مؤشر الدولار، وعوائد السندات.

ويتوقع 38% من المتعاملين، حسب أداة “فيدو وتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي” قيام البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة، من الإقبال على الذهب، الذي لا يدر عائدا، لكنه مخزن للقيمة.