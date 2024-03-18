سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024.. عيار 21 ينخفض

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 24، و40 جنيها، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، والذي حدث بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 52.91% اليوم الاثنين 18-3-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.45 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، عند نحو 48.50 جنيها، فيما تراجع متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين 18-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.31 جنيها.

وفي 6 مارس الجاري، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

فائض تمويلي أكثر من 26 مليار دولار

عدّل بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري، من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتوقع بنك “جولدمان ساكس”، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

كما توقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي، وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وقام البنك، بإجراء تعديل كبير على توقعاته للاقتصاد المصري، وذلك بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وإعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3331 جنيها للشراء، و 3366 جنيها للبيع، مقابل نحو 3371 جنيها للشراء، و 3406 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2499 جنيها للشراء، و 2524 جنيها للبيع، مقابل نحو 2529 جنيها للشراء، و 2554 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024، إلى نحو 23.320 ألف جنيه للشراء، و 23.560 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23.600 ألف جنيه للشراء، و 23.840 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024 عيار 21

كما انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2915 جنيها للشراء، و 2945 جنيها للبيع، مقابل نحو 2950 جنيها للشراء، و 2980 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024، عيار 14، إلى نحو 1943 جنيها للشراء، و 1963 جنيها للبيع، مقابل نحو 1967 جنيها للشراء، و 1987 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024، إلى نحو 47.21 جنيها للشراء، و 47.31 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.78 جنيها للشراء، و 47.88 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.27 جنيها للشراء، و 47.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.50 جنيها للشراء، و48.50 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 18-3-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2147.15 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 4:23 صباحا بتوقيت غرينيتش اليوم الاثنين 18-3-2024، مقابل نحو 2155.90 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.