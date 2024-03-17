سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 24، و40 جنيها، بالتزامن مع عطلة بورصة الذهب الأسبوعية في البورصة الأمريكية.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، والذي حدث بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بنسبة 54.75% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 49.03 جنيها، كما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 48.50 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار اليوم الأحد 17-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.88 جنيها.

وفي 6 مارس الجاري، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تعويم الجنيه المصري وقرض الصندوق

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده في 6 مارس الجاري، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6%).

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء 6 مارس الجاري، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من 6 مارس الجاري، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3371 جنيها للشراء، و 3406 جنيها للبيع، مقابل نحو 3343 جنيها للشراء، و 3366 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2529 جنيها للشراء، و 2554 جنيها للبيع، مقابل نحو 2507 جنيها للشراء، و 2524 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024، إلى نحو 23.600 ألف جنيه للشراء، و 23.840 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23.400 ألف جنيه للشراء، و 23.560 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024 عيار 21

كما ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2950 جنيها للشراء، و 2980 جنيها للبيع، مقابل نحو 2925 جنيها للشراء، و 2945 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024، عيار 14، إلى نحو 1967 جنيها للشراء، و 1987 جنيها للبيع، مقابل نحو 1950 جنيها للشراء، و 1963 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17-3-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17-3-2024، ثابتا عند نحو 47.78 جنيها للشراء، و 47.88 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.90 جنيها للشراء، و 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ارتفاع طفيفا بنحو 10 قروش، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.50 جنيها للشراء، و48.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 17-3-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2155.90 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، أمس الجمعة، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.