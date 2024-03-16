سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024.. عيار 21 الآن

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بينما تراجعت أسعار الذهب عالميا.

وحدث تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، والذي حدث بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بنسبة 54.75% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.45 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، عند نحو 48.40 جنيها، كما ظل متوسط سعر الدولار اليوم السبت 16-3-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.88 جنيها.

وفي 6 مارس الجاري، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تعويم الجنيه المصري وقرض الصندوق

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده في 6 مارس الجاري، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6%).

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء 6 مارس الجاري، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من 6 مارس الجاري، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024 عيار 24

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، ليسجل نحو 3343 جنيها للشراء، و 3366 جنيها للبيع، مقابل نحو 3337 جنيها للشراء، و 3394 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024 عيار 18

فيما سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024، عيار 18، نحو 2507 جنيها للشراء، و 2524 جنيها للبيع، مقابل نحو 2503 جنيها للشراء، و 2546 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024، نحو 23.400 ألف جنيه للشراء، و 23.560 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23.360 ألف جنيه للشراء، و 23.760 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024 عيار 21

فيما تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، ليسجل نحو 2925 جنيه للشراء، و 2945 جنيها للبيع، مقابل نحو 2920 جنيه للشراء، و 2970 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024 عيار 14

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024، عيار 14، نحو 1950 جنيه للشراء، و 1963 جنيها للبيع، مقابل نحو 1947 جنيه للشراء، و 1980 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024، عند نحو 47.78 جنيها للشراء، و 47.88 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.90 جنيها للشراء، و 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 16-3-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2155.90 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، أمس الجمعة، مقابل نحو 2162.38 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية تعاملات أمس الجمعة، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.