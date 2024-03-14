سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024.. عيار 21 ينخفض

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 56، و97 جنيها، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، والذي حدث بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بنسبة 56.72% منذ منتصف تعاملات الأربعاء، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وهبط متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 49.95 جنيها، فيما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 49.30جنيها، كما هبط متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 14-3-2024، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.46 جنيها.

والأربعاء الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تعويم الجنيه المصري وقرض الصندوق

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده في 6 مارس الجاري، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6%).

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء 6 مارس الجاري، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من في 6 مارس الجاري، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3429 جنيها للشراء، و 3474 جنيها للبيع، مقابل نحو 3514 جنيها للشراء، و 3571 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2571 جنيها للشراء، و 2606 جنيها للبيع، مقابل نحو 2636 جنيها للشراء، و 2679 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024، إلى نحو 24 ألف جنيه للشراء، و 24.320 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.6 ألف جنيه للشراء، و 25 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3000 جنيه للشراء، و 3040 جنيها للبيع، مقابل نحو 3075 جنيها للشراء، و 3125 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024، عيار 14، إلى نحو 2000 جنيه للشراء، و 2027 جنيها للبيع، مقابل نحو 2050 جنيها للشراء، و 2083 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024، إلى نحو 48.36 جنيها للشراء، و 48.46 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.73 جنيها للشراء، و 48.83 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.50 جنيها للشراء، و 48.60 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 95 قرشا، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، الأربعاء الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.30 جنيها للشراء، و49.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 49.25 جنيها للشراء، و50.25 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 14-3-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2174.93 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2:28 بتوقيت غرينتش، صباح اليوم الخميس 14-3-2024، مقابل نحو 2158.83 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 4:54 بتوقيت غرينتش، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.