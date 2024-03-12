سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024.. عيار21 الآن

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 30، و51 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، والذي حدث بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بنسبة 58.63% منذ منتصف تعاملات الأربعاء، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 51.52 جنيها، فيما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 50.25 جنيها، كما انخفض متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 49.08 جنيها.

والأربعاء الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

التعويم الكامل للجنيه المصري وقرض صندوق النقد

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده الأربعاء الماضي، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6%).

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من يوم الأربعاء، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

ونتيجة لهذه القرارات، أوصى بنك “جيه.بي مورجان”، في وول ستريت، بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء الخميس الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3571 جنيها للشراء، و 3606 جنيها للبيع، مقابل نحو 3520 جنيها للشراء، و 3577 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2679 جنيها للشراء، و 2704 جنيها للبيع، مقابل نحو 2640 جنيها للشراء، و 2683 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024، إلى نحو 25000 ألف جنيه للشراء، و 25.240 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و 25.040 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3125 جنيها للشراء، و 3155 جنيها للبيع، مقابل نحو 3080 جنيها للشراء، و 3130 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024، عيار 14، إلى نحو 2083 جنيها للشراء، و 2103 جنيها للبيع، مقابل نحو 2053 جنيها للشراء، و 2087 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-3-2024

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-3-2024، إلى نحو 48.98 جنيها للشراء، و 49.08 جنيها للبيع، مقابل نحو 49.11 جنيها للشراء، و 49.21 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 49.10 جنيها للشراء، و 49.20 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 15 قرشا، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، الأربعاء الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 49.25 جنيها للشراء، و50.25 جنيها للبيع، مقابل نحو 49.40 جنيها للشراء، و50.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2181.44 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1:05 بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء 12-3-2024، مقابل نحو 2178.62 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:38 بتوقيت غرينتش، أمس الاثنين، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.