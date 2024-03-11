سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024.. عيار 21 يفقد 70 جنيها

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 47، و 80 جنيها، وذلك لثاني مرة، منذ ترك سعر صرف الجنيه المصري، لآليات السوق، الأربعاء الماضي، بالتزامن مع تراجع الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024، بعد ارتفاعه الكبير خلال الأيام الماضية، والذي حدث بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بنسبة 59.05 % منذ منتصف تعاملات الأربعاء، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 51.34 جنيها، فيما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 50.40 جنيها، كما انخفض متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين 11-3-2024، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 49.21 جنيها.

والأربعاء الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

توحيد سعر صرف الجنيه المصري

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده الأربعاء، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري، تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

ونتيجة لهذه القرارات، أوصى بنك “جيه.بي مورجان”، في وول ستريت، بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء الخميس الماضي.

وكتب جبولاهان تايوو، من البنك في مذكرة للعملاء “عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة”.

وأبلغ فاروق سوسة، من جولدمان ساكس، العملاء، في مذكرة يوم الخميس أن التطورات الأخيرة أحيت فرضية الاستثمار على المدى القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية.

زيادة قرض صندوق النقد إلى ٨ مليارات دولار

توصلت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، رسميا، على قرض صندوق النقد الجديد، في خطوة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص مذهل في العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من يوم الأربعاء، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3520 جنيها للشراء، و 3577 جنيها للبيع، مقابل نحو 3600 جنيه للشراء، و 3657 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2640 جنيها للشراء، و 2683 جنيها للبيع، مقابل نحو 2700 جنيه للشراء، و 2743 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024، إلى نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و 25.040 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.200 ألف جنيه للشراء، و 25.600 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3080 جنيها للشراء، و 3130 جنيها للبيع، مقابل نحو 3150 جنيها للشراء، و 3200 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024، عيار 14، إلى نحو 2053 جنيها للشراء، و 2087 جنيها للبيع، مقابل نحو 2100 جنيه للشراء، و 2133 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 11-3-2024

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 11-3-2024، إلى نحو 49.11 جنيها للشراء، و 49.21 جنيها للبيع، مقابل نحو 49.34 جنيها للشراء، و 49.44 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 11-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 49.20 جنيها للشراء، و 49.30 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 11-3-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 11-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 90 قرشا، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، الأربعاء الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 11-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 49.40 جنيها للشراء، و50.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.30 جنيها للشراء، و51.30 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 11-3-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2178.62 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:38 بتوقيت غرينتش، اليوم الاثنين 11-3-2024، مقابل نحو 2178.95 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التداولات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.