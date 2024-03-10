سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024.. عيار 21 ينخفض لأول مرة منذ التعويم

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 47، و 80 جنيها، وذلك لأول مرة منذ ترك سعر صرف الجنيه المصري، لآليات السوق، الأربعاء الماضي.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024، بعد ارتفاعه الكبير خلال الأيام الماضية، والذي حدث بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بنسبة 60.21% منذ منتصف تعاملات الأربعاء، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 52.49 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 51.30 جنيها، فيما استقر متوسط سعر الدولار اليوم الأحد 10-3-2024، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 49.44 جنيها.

والأربعاء الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

توحيد سعر صرف الجنيه المصري

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده الأربعاء، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري، تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

ونتيجة لهذه القرارات، أوصى بنك “جيه.بي مورجان”، في وول ستريت، بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء الخميس الماضي.

وكتب جبولاهان تايوو، من البنك في مذكرة للعملاء “عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة”.

وأبلغ فاروق سوسة، من جولدمان ساكس، العملاء، في مذكرة يوم الخميس أن التطورات الأخيرة أحيت فرضية الاستثمار على المدى القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية.

زيادة قرض صندوق النقد إلى ٨ مليارات دولار

توصلت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، رسميا، على قرض صندوق النقد الجديد، في خطوة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص مذهل في العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من يوم الأربعاء، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3600 جنيه للشراء، و 3657 جنيها للبيع، مقابل نحو 3680 جنيها للشراء، و 3737 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2700 جنيه للشراء، و 2743 جنيها للبيع، مقابل نحو 2760 جنيها للشراء، و 2803 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024، إلى نحو 25.200 ألف جنيه للشراء، و 25.600 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.760 ألف جنيه للشراء، و 26.160 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3150 جنيها للشراء، و 3200 جنيه للبيع، مقابل نحو 3220 جنيها للشراء، و 3270 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024، عيار 14، إلى نحو 2100 جنيه للشراء، و 2133 جنيها للبيع، مقابل نحو 2147 جنيها للشراء، و 2180 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024، ثابتا عند نحو 49.34 جنيها للشراء، و 49.44 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 49.30 جنيها للشراء، و 49.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ارتفاعا طفيفا بنحو 20 قرشا، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، الأربعاء الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 50.30 جنيها للشراء، و51.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.10 جنيها للشراء، و51.10 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 10-3-2024

سجل سعر الذهب عالميا، نحو 2178.95 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:00 بتوقيت غرينتش، الجمعة الماضية، في نهاية التداولات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.