سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024.. عيار 21 يواصل الصعود

استمر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024، في الارتفاع في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 47، و 80 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، في نهاية التداولات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، أمس الجمعة.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024، بوتيرة كبيرة، منذ حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بنسبة 60.21% منذ منتصف تعاملات الأربعاء، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وقام البنك المركزي المصري، صباح الأربعاء الماضي، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، وتحديده وفقاً لآليات السوق، ثم أعلنت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 53.64 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار اليوم السبت 9-3-2024، في تعاملات البنوك، عند نحو 49.44 جنيها، وظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، عند نحو 51.10 جنيها.

التعويم الكامل للجنيه المصري وتوحيد سعر الصرف

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده الأربعاء، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري، تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وتشمل التوقعات:

انخفاض معدلات التضخم.

ضبط الدين العام.

تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر.

زيادة قرض صندوق النقد إلى ٨ مليارات دولار

توصلت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، رسميا، على قرض صندوق النقد الجديد، في خطوة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص مذهل في العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم.

وصباح الأربعاء، قامت مصر بتعويم عملتها المحلية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي 6% مرة واحدة، بهدف مكافحة موجات التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي، ما مهد الاتفاق على قرض صندوق النقد الجديد.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من يوم الأربعاء، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3680 جنيها للشراء، و 3737 جنيها للبيع، مقابل نحو 3600 جنيه للشراء، و 3714 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2760 جنيه للشراء، و 2803 جنيها للبيع، مقابل نحو 2700 جنيه للشراء، و 2786 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024، إلى نحو 25.760 ألف جنيه للشراء، و 26.160 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.200 ألف جنيه للشراء، و 26 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024.. عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3220 جنيها للشراء، و 3270 جنيها للبيع، مقابل نحو 3150 جنيها للشراء، و 3250 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024، عيار 14، إلى نحو 2147 جنيها للشراء، و 2180 جنيها للبيع، مقابل نحو 2100 جنيه للشراء، و 2167 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024، عند نحو 49.34 جنيها للشراء، و 49.44 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، ثابتا عند نحو 49.30 جنيها للشراء، و 49.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ثابتا، بعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري الأربعاء الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 50.10 جنيها للشراء، و 51.10 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 9-3-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2178.95 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:00 بتوقيت غرينتش صباح أمس الجمعة، في نهاية التداولات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، مقابل نحو 2150.53 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية تداولات أمس الجمعة، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.