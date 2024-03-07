سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024.. عيار 21 يقفز 225 جنيها

قفز متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 150، و 257 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وحدثت قفزة بمتوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024، بالتزامن مع قفزة متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد قيام البنك المركزي المصري، صباح الأربعاء، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وقفز متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 52.44 جنيها، كما قفز متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 7-3-2024، في تعاملات البنوك إلى 49.57 جنيها، فيما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 51.75 جنيها.

وعقب قفزة متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بسبب قرارات البنك المركزي المصري، أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

التعويم الكامل للجنيه المصري وتوحيد سعر الصرف

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده أمس الأربعاء، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وتشمل التوقعات:

انخفاض معدلات التضخم.

ضبط الدين العام.

تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر.

زيادة قرض صندوق النقد إلى ٨ مليارات دولار

توصلت الحكومة المصرية، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، رسميا، على قرض صندوق النقد الجديد، في خطوة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص مذهل في العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم.

وصباح الأربعاء، قامت مصر بتعويم عملتها المحلية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي 6% مرة واحدة، بهدف مكافحة موجات التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي، ما مهد الاتفاق على قرض صندوق النقد الجديد.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق، مساء الأربعاء.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من يوم الأربعاء، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024 عيار 24

قفز متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3486 جنيها للشراء، و 3600 جنيه للبيع، مقابل نحو 3286 جنيها للشراء، و 3343 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024 عيار 18

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2614 جنيها للشراء، و 2700 جنيه للبيع، مقابل نحو 2464 جنيها للشراء، و 2507 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024

وزاد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024، إلى نحو 24.4 ألف جنيه للشراء، و 25.200 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23 ألف جنيه للشراء، و23.400 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024.. عيار 21

وقفز متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3050 جنيها للشراء، و 3150 جنيها للبيع، مقابل نحو 2875 جنيها للشراء، و 2925 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024، عيار 14، إلى نحو 2033 جنيها للشراء، و 2100 جنيه للبيع، مقابل نحو 1917 جنيها للشراء، و 1950 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 7-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024

قفز متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024، إلى نحو 49.47 جنيها للشراء، و 49.57 جنيها للبيع، مقابل نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 49.45 جنيها للشراء، و 49.55 جنيها للبيع، مقابل نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، نحو 5 جنيهات، بعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 50.75 جنيها للشراء، و 51.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 45.75 جنيها للشراء، و 46.75 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 7-3-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2150.53 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:26 بتوقيت غرينتش صباح الخميس 7-3-2024، مقابل نحو 2124.53 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:46 بتوقيت غرينتش صباح أمس الأربعاء، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.