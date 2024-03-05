سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 110، و 188 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

ومع ارتفاع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، أصبح متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، قد فقد 727 جنيها، منذ الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، في مساء الجمعة 23 فبراير الماضي، وهي أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.03 جنيها، كما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 44.60 جنيها.

وزيادة متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 160 قرشا، قلل من نسبة تراجعه إلى 29.26%، بالمقارنة بمتوسط سعر الدولار في السوق السوداء، قبل الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، في مساء الجمعة 23 فبراير الماضي، وهي أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

استلام 10 مليارات دولار من صفقة “رأس الحكمة”

كشفت الحكومة المصرية، الجمعة الماضية، عن استلامها لكامل السيولة الدولارية للدفعة الأولى لصفقة تنمية مشروع “رأس الحكمة” الاستثماري مع الإمارات، والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.

وأوضح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حسب بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات التنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، إلى الجنيه المصري، وهو المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى التي تبلغ 15 مليار دولار، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سوف تحصل مصر على الدفعة الثانية البالغ قدرها 20 مليار دولار، لاستكمال باقي قيمة الصفقة البالغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للحكومة المصرية من هذه الصفقة.

وأضاف مدبولي، أن قيمة الصفقة تتضمن نسبة 35% من صافي أرباح المشروع، تحصل عليها الحكومة المصرية.

أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط

والأربعاء، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن مشروع رأس الحكمة، سوف يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، يتضمن مدينة عالمية تستمر بها الحياة على مدار العام بالكامل، بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر.

وكشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية، في 23 فبراير الماضي، عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة لمدن الجيل التالي، من خلال ائتلاف خاص.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3160 جنيها للشراء، و 3217 جنيها للبيع، مقابل نحو 2983 جنيها للشراء، و 3029 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2370 جنيها للشراء، و 2413 جنيها للبيع، مقابل نحو 2237 جنيها للشراء، و 2271 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024، إلى نحو 22.120 ألف جنيه للشراء، و 22.520 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 20.880 ألف جنيه للشراء، و 21.200 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024.. عيار 21 الآن

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2765 جنيها للشراء، و2815 جنيها للبيع، مقابل نحو 2610 جنيها للشراء، و2650 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024، عيار 14، إلى نحو 1843 جنيها للشراء، و 1877 جنيها للبيع، مقابل نحو 1740 جنيها للشراء، و 1767 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 160 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 43.60 جنيها للشراء، و 44.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 42 جنيها للشراء، و 43 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 5-3-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2112.38 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2:04 بتوقيت غرينتش صباح الثلاثاء 5-3-2024، مقابل نحو 2080.93 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:02 بتوقيت غرينتش صباح أمس الاثنين، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.