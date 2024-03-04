سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024.. عيار 21 يتراجع 140 جنيها

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 93، و160 جنيها، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، واستمرار التراجع لمتوسط سعر الدولار في السوق السوداء، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بنحو 915 جنيها، منذ الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، في مساء الجمعة 23 فبراير الماضي، وهي أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 45.90 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 43 جنيها.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 210 قرشا، ليصل تراجع متوسط سعر الدولار في مصر، إلى نحو 20.05 جنيها بما نسبته 31.8% تراجعا، بالمقارنة بمتوسط سعر الدولار قبل الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، في مساء الجمعة 23 فبراير الماضي، وهي أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

استلام 10 مليارات دولار من صفقة “رأس الحكمة”

كشفت الحكومة المصرية، الجمعة الماضية، عن استلامها لكامل السيولة الدولارية للدفعة الأولى لصفقة تنمية مشروع “رأس الحكمة” الاستثماري مع الإمارات، والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، حسب بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات التنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، إلى الجنيه المصري، وهو المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى التي تبلغ 15 مليار دولار، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سوف تحصل مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للحكومة المصرية من هذه الصفقة.

وأضاف، أن هذه المبالغ، يضاف إليها نسبة 35% من صافي أرباح المشروع، تحصل عليها الحكومة المصرية.

أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط

والأربعاء، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن مشروع رأس الحكمة، سوف يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، يتضمن مدينة عالمية تستمر بها الحياة على مدار العام بالكامل، بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر.

وكشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية، في 23 فبراير الماضي، عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، وتقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة لمدن الجيل التالي، من خلال ائتلاف خاص.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 2983 جنيها للشراء، و 3029 جنيها للبيع، مقابل نحو 3131 جنيها للشراء، و 3189 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2237 جنيها للشراء، و 2271 جنيها للبيع، مقابل نحو 2349 جنيها للشراء، و 2391 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024، إلى نحو 20.880 ألف جنيه للشراء، و 21.200 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 21.920 ألف جنيه للشراء، و 22.320 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024.. عيار 21 الآن

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2610 جنيها للشراء، و2650 جنيها للبيع، مقابل نحو 2740 جنيها للشراء، و2790 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024، عيار 14، إلى نحو 1740 جنيها للشراء، و 1767 جنيها للبيع، مقابل نحو 1827 جنيها للشراء، و 1860 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 210 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 42 جنيها للشراء، و 43 جنيها للبيع، مقابل نحو 44.10 جنيها للشراء، و 45.10 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 4-3-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2080.93 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:02 بتوقيت غرينتش صباح الاثنين 4-3-2024، مقابل نحو 2082.93 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التداولات الأسبوعية للبورصة الأمريكية الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.