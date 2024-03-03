سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024.. عيار 21 ينخفض 160 جنيها

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 107، و186 جنيها، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، واستمرار التراجع لمتوسط سعر الدولار في السوق السوداء، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بنحو 755 جنيها، منذ الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، في مساء الجمعة 23 فبراير الماضي، وهي أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.32 جنيها، فيما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 45.10 جنيها.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 3-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 360 قرشا، ليصل انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر، إلى 17.95 جنيها بما نسبته 28.55% تراجعا، منذ الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، في مساء الجمعة 23 فبراير الماضي، وهي أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

استلام 10 مليارات دولار لبدء مشروع “رأس الحكمة”

كشفت الحكومة المصرية، الجمعة، عن استلامها لكامل المخصصات الدولارية للدفعة الأولى لصفقة تنمية مشروع “رأس الحكمة” الاستثماري مع الإمارات، والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة تسلمت، الجمعة، 5 مليارات دولار جديدة من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، لمشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة”، على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي.

وخلال اجتماع الحكومة، الخميس الماضي، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تسلمت بالفعل 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، على أن يتم استلام الدفعة الثانية والأخيرة، أمس الجمعة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم اتخاذ إجراءات التنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، إلى الجنيه المصري، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سوف تحصل مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للحكومة المصرية من هذه الصفقة.

وأضاف، أن هذه المبالغ، يضاف إليها نسبة 35% من صافي أرباح المشروع، تحصل عليها الحكومة المصرية.

أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط

والأربعاء، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن مشروع رأس الحكمة، سوف يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، يتضمن مدينة عالمية تستمر بها الحياة على مدار العام بالكامل، بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر.

وكشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية، في 23 فبراير الماضي، عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، وتقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة لمدن الجيل التالي، من خلال ائتلاف خاص.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3131 جنيها للشراء، و 3189 جنيها للبيع، مقابل نحو 3314 جنيها للشراء، و 3371 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2349 جنيها للشراء، و 2391 جنيها للبيع، مقابل نحو 2486 جنيها للشراء، و 2529 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024، إلى نحو 21.920 ألف جنيه للشراء، و 22.320 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23.200 ألف جنيه للشراء، و 23.600 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024.. عيار 21 الآن

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2740 جنيها للشراء، و2790 جنيها للبيع، مقابل نحو 2900 جنيه للشراء، و2950 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024، عيار 14، إلى نحو 1827 جنيها للشراء، و 1860 جنيها للبيع، مقابل نحو 1933 جنيها للشراء، و 1967 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 3-3-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 3-3-2024، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 3-3-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 3-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 360 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 3-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 44.10 جنيها للشراء، و 45.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.70 جنيها للشراء، و 48.70 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 3-3-2024

وسجل سعر الذهب عالميا، في نهاية التداولات الأسبوعية للبورصة الأمريكية الجمعة الماضية، نحو 2082.93 دولارا للأوقية (الأونصة)، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.