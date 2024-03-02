سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 27، و45 جنيها، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024، وذلك بعدما تراجع خلال الأيام السابقة في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بنحو 600 جنيه مع الإعلان عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 51.08 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 48.70 جنيها.

استلام 10 مليارات دولار لبدء مشروع “رأس الحكمة”

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن استلامها لكامل المخصصات الدولارية للدفعة الأولى لصفقة تنمية مشروع “رأس الحكمة” الاستثماري مع الإمارات، والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة تسلمت، اليوم الجمعة، 5 مليارات دولار جديدة من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، لمشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة”، على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي.

وخلال اجتماع الحكومة أمس الخميس، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تسلمت بالفعل 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، على أن يتم استلام الدفعة الثانية والأخيرة اليوم الجمعة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم اتخاذ إجراءات التنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، إلى الجنيه المصري، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سوف تحصل مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للحكومة المصرية من هذه الصفقة.

وأضاف، أن هذه المبالغ، يضاف إليها نسبة 35% من صافي أرباح المشروع، تحصل عليها الحكومة المصرية.

وتعتزم الحكومة المصرية تشكيل لجنة وزارية خاصة بمشروع رأس الحكمة يترأسها رئيس الوزراء، وتكون مهمتها التنسيق بين الجهات المعنية من أجل تيسير الإجراءات، وحل أي مشكلات، من أجل تطوير المشروع، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء أمس الخميس.

أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط

والأربعاء، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن مشروع رأس الحكمة، سوف يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، يتضمن مدينة عالمية تستمر بها الحياة على مدار العام بالكامل، بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر.

وكشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية، في 23 فبراير الماضي، عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، وتقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة لمدن الجيل التالي، من خلال ائتلاف خاص.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3314 جنيها للشراء، و 3371 جنيها للبيع، مقابل نحو 3280 جنيها للشراء، و 3326 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2486 جنيها للشراء، و 2529 جنيها للبيع، مقابل نحو 2460 جنيها للشراء، و 2494 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024، إلى نحو 23.200 ألف جنيه للشراء، و 23.600 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 22.960 ألف جنيه للشراء، و 23.280 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024.. عيار 21 الآن

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2900 جنيه للشراء، و 2950 جنيها للبيع، مقابل نحو 2870 جنيها للشراء، و 2910 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024، عيار 14، إلى نحو 1933 جنيها للشراء، و 1967 جنيها للبيع، مقابل نحو 1913 جنيها للشراء، و 1940 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-3-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، جنيها واحدا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.70 جنيها للشراء، و 48.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.70 جنيها للشراء، و 49.70 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 2-3-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، في نهاية التداولات الأسبوعية للبورصة الأمريكية أمس الجمعة، إلى نحو 2082.93 دولارا للأوقية (الأونصة)، مقابل نحو 2044.61 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية تداولات الجمعة، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.