سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024.. عيار 21 ينخفض 70 جنيها

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 47، و80 جنيها، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024، وذلك بعدما تراجع خلال الأيام السابقة في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بنحو 600 جنيه مع الإعلان عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 50.93 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 48.70 جنيها.

استلام 10 مليارات دولار لبدء مشروع “رأس الحكمة”

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استلام 5 مليارات دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، كدفعة أولى لصفقة الشراكة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة”.

وأضاف مدبولي، وفقا لبيان صحفي الخميس، أنه من المقرر أن تستلم مصر، اليوم الجمعة، 5 مليارات دولار أخرى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم اتخاذ إجراءات التنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، إلى الجنيه المصري، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سوف تحصل مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للحكومة المصرية من هذه الصفقة.

وأضاف، أن هذه المبالغ، يضاف إليها نسبة 35% من صافي أرباح المشروع، تحصل عليها الحكومة المصرية.

أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط

والأربعاء، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية “قادرون باختلاف” في نسختها الخامسة، حول مشروع رأس الحكمة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أوضح شكل الشراكة في مشروع رأس الحكمة، ومساحته، والإجراءات التي تتم خلال الشهور، والسنوات القليلة القادمة.

وأضاف السيسي، أن مشروع رأس الحكمة، سوف يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، يتضمن مدينة عالمية تستمر بها الحياة على مدار العام بالكامل، بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر.

وكشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية، في الجمعة الماضية (23 فبراير الماضي)، عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، وتقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة لمدن الجيل التالي، من خلال ائتلاف خاص.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3280 جنيها للشراء، و 3326 جنيها للبيع، مقابل نحو 3360 جنيها للشراء، و3406 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024، عيار 18، إلى نحو 2460 جنيها للشراء، و 2494 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 2520 جنيها للشراء، و 2554 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024

وتراجع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024، إلى نحو 22.960 ألف جنيه للشراء، و 23.280 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23.520 ألف جنيه للشراء، و 23.840 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024.. عيار 21 الآن

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2870 جنيه للشراء، و 2910 جنيه للبيع، مقابل نحو 2940 جنيه للشراء، و 2980 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024، عيار 14، إلى نحو 1913 جنيه للشراء، و 1940 جنيها للبيع، مقابل نحو 1960 جنيه للشراء، و 1987 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1-3-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 280 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.70 جنيها للشراء، و49.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.50 جنيها للشراء، و52.50 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 1-3-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2044.61 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:12 صباح اليوم الجمعة 1-3-2024، حسب مؤشر بلومبرغ، مقابل نحو 2034.95 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1:15 صباح أمس الخميس.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.