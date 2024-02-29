سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024.. عيار 21 ينخفض 120 جنيها

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 80، و137 جنيها، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024، وذلك بعدما تراجع خلال الأيام السابقة في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بأكثر من 500 جنيه مع الإعلان عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 52.17 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 52.50 جنيها.

أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية “قادرون باختلاف” في نسختها الخامسة، الأربعاء، حول مشروع رأس الحكمة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أوضح شكل الشراكة في مشروع رأس الحكمة، ومساحته، والإجراءات التي تتم خلال الشهور، والسنوات القليلة القادمة.

وأضاف السيسي، أن مشروع رأس الحكمة، سوف يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، فيه مدينة عالمية تتضمن حياة مستمرة، وتقديم خدمات على مدار العام بالكامل بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر.

جزء من قيمة الصفقة دخل البنك المركزي

وأوضح الرئيس المصري، أن جزءا من المبالغ المعلنة في صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، دخل للبنك المركزي المصري، وأنه سيتم تحويل جزء آخر، يوم الجمعة المقبل دون أن يحدد القيمة، مشيرا إلى أنه يبقى فقط أن توضح الدولة بالتفصيل قيمة المبالغ الواردة.

وكشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، وتقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة لمدن الجيل التالي، من خلال ائتلاف خاص.

مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، تصل إلى 35% من أرباح المشروع، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3360 جنيها للشراء، و 3406 جنيها للبيع، مقابل نحو 3429 جنيها للشراء، و 3543 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024، عيار 18، إلى نحو 2520 جنيها للشراء، و 2554 جنيها للبيع، مقابل نحو 2571 جنيها للشراء، و 2657 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024

وتراجع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024، إلى نحو 23.520 ألف جنيه للشراء، و 23.840 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24 ألف جنيه للشراء، و 24.8 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024.. عيار 21 الآن

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2940 جنيه للشراء، و 2980 جنيه للبيع، مقابل نحو 3000 جنيه للشراء، و 3100 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024، عيار 14، إلى نحو 1960 جنيه للشراء، و 1987 جنيها للبيع، مقابل نحو 2000 جنيه للشراء، و 2067 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 29-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 40 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 51.50 جنيها للشراء، و52.50 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 51.90 جنيها للشراء، و52.90 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 29-2-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2034.95 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1:15 صباح اليوم الخميس 29-2-2024، حسب مؤشر بلومبرغ، مقابل نحو 2031.29 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:31 صباح أمس الأربعاء.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.