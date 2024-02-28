سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024.. عيار 21 يرتفع 100 جنيه

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 67، و 115 جنيها، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024، وذلك بعدما تراجع خلال 3 أيام السابقة في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 450، و629 جنيها، مع الإعلان عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 54.07 جنيها، كما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 52.90 جنيها.

أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر

كشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان الجمعة، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية، والحكومة الإماراتية، إنها تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة للمدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وبحسب البيان فإن منطقة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، ستكون واحدة من أهم مدن الجيل التالي التي ستتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات، عن 5 مليارات دولار، من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري.

وأضاف مدبولي، أن الدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، و6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3429 جنيها للشراء، و 3543 جنيها للبيع، مقابل نحو 3314 جنيها للشراء، و 3429 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024، عيار 18، إلى نحو 2571 جنيها للشراء، و 2657 جنيها للبيع، مقابل نحو 2486 جنيها للشراء، و 2571 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024، إلى نحو 24 ألف جنيه للشراء، و 24.8 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23.2 ألف جنيه للشراء، و24 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024.. عيار 21 الآن

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3000 جنيه للشراء، و 3100 جنيه للبيع، مقابل نحو 2900 جنيه للشراء، و 3000 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024، عيار 14، إلى نحو 2000 جنيه للشراء، و 2067 جنيها للبيع، مقابل نحو 1933 جنيها للشراء، و 2000 جنيه للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 70 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 51.90 جنيها للشراء، و 52.90 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 51.20 جنيها للشراء، و52.20 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 28-2-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2031.29 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:31 صباح اليوم الأربعاء 28-2-2024، مقابل نحو 2032.89 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1:38 صباح أمس الثلاثاء.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.