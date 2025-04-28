سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025.. عيار 21 الآن

ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025، ثابتا، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من هبوط سعر الذهب عالميا.

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025، بعدما قفز خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 64.80% في تعاملات اليوم الاثنين 28-4-2025، منذ 6 مارس 2024، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

فيما ظل متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، ثابتا عند نحو 51.14 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 28-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، عند نحو 50.99 جنيه للبيع، وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28-4-2025 في السوق السوداء، إلى نحو 51.10 جنيه للبيع.

وفي 6 مارس 2024، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة من 5 سنوات بـ 2.25%

خفضت مصر، الخميس 17-4-2025، أسعار الفائدة، لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، مما قد يحفز الاستثمار، وهو عامل أساسي لانتعاش الاقتصاد، مع تخفيف بعض تكاليف خدمة الديون الأعلى في الشرق الأوسط.

وقام البنك المركزي المصري، بتخفيض أسعار الفائدة، بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول خفض له منذ نوفمبر 2020، ويعزى هذا القرار في المقام الأول إلى انخفاض التضخم، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وصرحت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها، بخفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي على الودائع، بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25%.

كما خُفِّض سعر الفائدة على الإقراض، بنفس النسبة إلى 26%، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

ومثّلت هذه الخطوة أيضًا أول تغيير في أسعار الفائدة منذ 6 مارس 2024، عندما رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وخفّض قيمة الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار، وهي إجراءات تمت بالتزامن مع قرض تم زيادة قيمته إلى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي 7-4-2025، أعلن المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية، بنهاية الشهر الماضي، بنحو 364 مليون دولار، ليصل إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.393 مليار دولار في نهاية فبراير 2024.

فيما قفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 81% خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي 2024/2025، لتصل إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي 2023 / 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025 عيار 24

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025 عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، ثابتا عند نحو 5429 جنيها للشراء، و5541 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة egypt.gold-price-today.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025 عيار 18

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025 عيار 18، عند نحو 4071 جنيها للشراء، و4089 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025، نحو 38 ألف جنيها للشراء، و38.160 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025 عيار 21

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025 عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، ثابتا عند نحو 4750 جنيها للشراء، و4770 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025 عيار 14

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025 عيار 14، عند نحو 3167 جنيها للشراء، و3180 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-4-2025

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 28-4-2025 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 28-4-2025، إلى نحو 50.89 جنيه للشراء، و50.99 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 28-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 28-4-2025 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 28-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 28-4-2025 في السوق السوداء، إلى نحو 50.10 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.20 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 28-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 11 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس 2024، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 28-4-2025

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 3287.66 دولار للأوقية (الأونصة) في تعاملات اليوم الاثنين 28-4-2025، مقابل نحو 3319.72 دولار للأوقية (الأونصة) الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزادت أسعار الذهب عالميا إلى مستوى غير مسبوق، بدعم من تصاعد احتمالات حدوث ركود الاقتصاد العالمي، مع تصاعد الحرب التجارية، بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، باستخدام الرسوم الجمركية.

وخلال عام 2025، قفزت أسعار الذهب عالميا، بنسبة تفوق 25%، باعتباره الملاذ الآمن، مع ارتفاع احتمالات ركود الاقتصاد العالمي، وارتفاع التضخم، بسبب مخاطر سياسات ترامب الحمائية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في 19 مارس 2025، أسعار الفائدة ثابتة، للمرة الثانية في ولاية الرئيس دونالد ترامب الجديدة.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي، بين 4.25%، و4.50%.

وارتفعت أسعار الذهب في عام 2024، بنسبة تتجاوز 27%، ليحقق أكبر صعود سنوي منذ عام 2010، بدعم من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وخفض البنوك المركزية لسعر الفائدة، بحسب رويترز.

ويتوقع المحللين، أن تستمر أسباب ارتفاع الذهب في عام 2024، خلال عام 2025، بالتزامن مع مخاطر سياسات ترامب الحمائية، التي قد ترفع التضخم، وبالتالي قد تدفع البنك المركزي الأمريكي، لإبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة.