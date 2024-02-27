سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024.. عيار 21 يرتفع 50 جنيها

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، حيث ارتفع متوسط سعر الشراء من المواطنين بما يتراوح بين 33، و57 جنيها، فيما ظل متوسط سعر البيع للمواطنين، ثابتا وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وحدث التباين في متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024، وذلك بعدما تراجع خلال 3 أيام على التوالي في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 450، و629 جنيها، مع الإعلان عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

فيما تراجع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 52.45 جنيها، بينما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 52.20 جنيها.

مدينة رأس الحكمة.. أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر

كشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان الجمعة، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية، إنها تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة للمدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وبحسب البيان فإن منطقة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، ستكون واحدة من أهم مدن الجيل التالي التي ستتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات، عن 5 مليارات دولار، من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تبلغ 11 مليار دولار.

وأضاف مدبولي، أن الدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024 عيار 24

بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، نحو 3314 جنيها للشراء، و3429 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 3257 جنيها للشراء، و3429 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024 عيار 18

فيما سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024، عيار 18، نحو 2486 جنيها للشراء، و 2571 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 2443 جنيها للشراء، و 2571 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024، نحو 23.2 ألف جنيه للشراء، و24 ألف جنيه للبيع، مقارنة بنحو 22.8 ألف جنيه للشراء، و24 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024.. عيار 21 الآن

وتباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، ليسجل نحو 2900 جنيه للشراء، و 3000 جنيها للبيع، مقابل نحو 2850 جنيه للشراء، و 3000 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024 عيار 14

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024، عيار 14، نحو 1933 جنيه للشراء، و 2000 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 1900 جنيه للشراء، و 2000 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 27-2-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 27-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 140 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 51.20 جنيها للشراء، و52.20 جنيها للبيع، مقابل نحو 49.80 جنيها للشراء، و50.80 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 27-2-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2032.89 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1:38 صباح اليوم الثلاثاء 27-2-2024، مقابل نحو 2042 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 6:19 صباح أمس الاثنين.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.