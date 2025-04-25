سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025.. عيار 21 يرتفع

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 46، و80 جنيها، على الرغم من هبوط سعر الذهب عالميا.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025، بعدما قفز خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 64.84% في تعاملات اليوم الجمعة 25-4-2025، منذ 6 مارس 2024، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

فيما انخفض متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 51.35 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 25-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، عند نحو 51 جنيها للبيع، وظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25-4-2025 في السوق السوداء ثابتا عند نحو 51.40 جنيه للبيع.

وفي 6 مارس 2024، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة من 5 سنوات بـ 2.25%

خفضت مصر، الخميس 17-4-2025، أسعار الفائدة، لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، مما قد يحفز الاستثمار، وهو عامل أساسي لانتعاش الاقتصاد، مع تخفيف بعض تكاليف خدمة الديون الأعلى في الشرق الأوسط.

وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول خفض له منذ نوفمبر 2020، ويعزى هذا القرار في المقام الأول إلى انخفاض التضخم، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وصرحت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها، بخفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي على الودائع، بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25%.

كما خُفِّض سعر الفائدة على الإقراض، بنفس النسبة إلى 26%، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

ومثّلت هذه الخطوة أيضًا أول تغيير في أسعار الفائدة منذ 6 مارس 2024، عندما رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وخفّض قيمة الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار، وهي إجراءات تمت بالتزامن مع قرض تم زيادة قيمته إلى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي 7-4-2025، أعلن المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية، بنهاية الشهر الماضي، بنحو 364 مليون دولار، ليصل إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.393 مليار دولار في نهاية فبراير 2024.

فيما قفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 81% خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي 2024/2025، لتصل إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي 2023 / 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025 عيار 24

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025 عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 5491 جنيها للشراء، و5514 جنيها للبيع، مقابل نحو 5411 جنيها للشراء، و5446 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة egypt.gold-price-today.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025 عيار 18، إلى نحو 4119 جنيها للشراء، و4136 جنيها للبيع، مقابل نحو 4059 جنيها للشراء، و4084 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025، إلى نحو 38.440 ألف جنيه للشراء، و38.600 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 37.880 ألف جنيه للشراء، و38.120 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025 عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 4805 جنيها للشراء، و4825 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 4735 جنيها للشراء، و4765 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025 عيار 14، إلى نحو 3203 جنيها للشراء، و3217 جنيها للبيع، مقابل نحو 3157 جنيها للشراء، و3177 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-4-2025

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 25-4-2025 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 25-4-2025، عند نحو 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 25-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، نحو 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 25-4-2025 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 25-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 25-4-2025 في السوق السوداء، ثابتا عند نحو 50.40 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 25-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 40 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس 2024، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 25-4-2025

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 3292.19 دولار للأوقية (الأونصة)، في تعاملات اليوم الجمعة 25-4-2025، مقابل نحو 3333.55 دولار للأوقية (الأونصة)، في تعاملات الأمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزادت أسعار الذهب عالميا إلى مستوى غير مسبوق، بدعم من تصاعد احتمالات حدوث ركود الاقتصاد العالمي، مع تصاعد الحرب التجارية، بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، باستخدام الرسوم الجمركية.

وخلال عام 2025، قفزت أسعار الذهب عالميا، بنسبة تفوق 25%، باعتباره الملاذ الآمن، مع ارتفاع احتمالات ركود الاقتصاد العالمي، وارتفاع التضخم، بسبب مخاطر سياسات ترامب الحمائية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في 19 مارس 2025، أسعار الفائدة ثابتة، للمرة الثانية في ولاية الرئيس دونالد ترامب الجديدة.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي، بين 4.25%، و4.50%.

وارتفعت أسعار الذهب في عام 2024، بنسبة تتجاوز 27%، ليحقق أكبر صعود سنوي منذ عام 2010، بدعم من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وخفض البنوك المركزية لسعر الفائدة، بحسب رويترز.

ويتوقع المحللين، أن تستمر أسباب ارتفاع الذهب في عام 2024، خلال عام 2025، بالتزامن مع مخاطر سياسات ترامب الحمائية، التي قد ترفع التضخم، وبالتالي قد تدفع البنك المركزي الأمريكي، لإبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة.