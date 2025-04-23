سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025.. عيار 21 يهبط

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 7، و12 جنيها، بالتزامن مع هبوط سعر الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025، بعدما قفز خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 65.09% في تعاملات اليوم الأربعاء 23-4-2025، منذ 6 مارس 2024، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

فيما ارتفع متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 51.49 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 51.08 جنيه للبيع، وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23-4-2025 في السوق السوداء إلى نحو 51.60 جنيه للبيع.

وفي 6 مارس 2024، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة من 5 سنوات بـ 2.25%

خفضت مصر، الخميس 17-4-2025، أسعار الفائدة، لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، مما قد يحفز الاستثمار، وهو عامل أساسي لانتعاش الاقتصاد، مع تخفيف بعض تكاليف خدمة الديون الأعلى في الشرق الأوسط.

وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول خفض له منذ نوفمبر 2020، ويعزى هذا القرار في المقام الأول إلى انخفاض التضخم، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وصرحت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها، بخفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي على الودائع، بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25%.

كما خُفِّض سعر الفائدة على الإقراض، بنفس النسبة إلى 26%، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

ومثّلت هذه الخطوة أيضًا أول تغيير في أسعار الفائدة منذ 6 مارس 2024، عندما رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وخفّض قيمة الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار، وهي إجراءات تمت بالتزامن مع قرض تم زيادة قيمته إلى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي 7-4-2025، أعلن المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية، بنهاية الشهر الماضي، بنحو 364 مليون دولار، ليصل إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.393 مليار دولار في نهاية فبراير 2024.

فيما قفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 81% خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي 2024/2025، لتصل إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي 2023 / 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025 عيار 24

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025 عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 5554 جنيها للشراء، و5589 جنيها للبيع، مقابل نحو 5566 جنيها للشراء، و5600 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة egypt.gold-price-today.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025 عيار 18، إلى نحو 4166 جنيها للشراء، و4191 جنيها للبيع، مقابل نحو 4174 جنيها للشراء، و4200 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025، إلى نحو 38.880 ألف جنيه للشراء، و39.120 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 38.960 ألف جنيه للشراء، و39.200 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025 عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 4860 جنيها للشراء، و4890 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 4870 جنيها للشراء، و4900 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025 عيار 14، إلى نحو 3240 جنيها للشراء، و3260 جنيها للبيع، مقابل نحو 3247 جنيها للشراء، و3267 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-4-2025

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025، إلى نحو 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في السوق السوداء، إلى نحو 50.60 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.80 جنيه للشراء، و51.80 جنيه للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 52 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس 2024، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 23-4-2025

وهبط سعر الذهب عالميا، من مستوى تاريخي جديد في تعاملات الأمس، إلى نحو 3307.16 دولار للأوقية (الأونصة)، في تعاملات اليوم الأربعاء 23-4-2025، مقابل نحو 3456.06 دولار للأوقية (الأونصة)، في تعاملات الأمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزادت أسعار الذهب عالميا إلى مستوى غير مسبوق، بدعم من تصاعد احتمالات حدوث ركود الاقتصاد العالمي، مع تصاعد الحرب التجارية، بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، باستخدام الرسوم الجمركية.

وخلال عام 2025، قفزت أسعار الذهب عالميا، بنسبة تفوق 23%، باعتباره الملاذ الآمن، مع ارتفاع احتمالات ركود الاقتصاد العالمي، وارتفاع التضخم، بسبب مخاطر سياسات ترامب الحمائية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في 19 مارس 2025، أسعار الفائدة ثابتة، للمرة الثانية في ولاية الرئيس دونالد ترامب الجديدة.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي، بين 4.25%، و4.50%.

وارتفعت أسعار الذهب في عام 2024، بنسبة تتجاوز 27%، ليحقق أكبر صعود سنوي منذ عام 2010، بدعم من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وخفض البنوك المركزية لسعر الفائدة، بحسب رويترز.

ويتوقع المحللين، أن تستمر أسباب ارتفاع الذهب في عام 2024، خلال عام 2025، بالتزامن مع مخاطر سياسات ترامب الحمائية، التي قد ترفع التضخم، وبالتالي قد تدفع البنك المركزي الأمريكي، لإبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة.