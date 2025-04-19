سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025.. عيار 21 ترتفع

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و17 جنيها، على الرغم من تراجع سعر الذهب عالميا.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025، بعدما قفز خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 65.38% في تعاملات اليوم السبت 19-4-2025، منذ 6 مارس 2024، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وصعد متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 50.99 جنيه، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، عند نحو 51.17 جنيه للبيع، وظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19-4-2025 في السوق السوداء ثابتا عند نحو 51.70 جنيه للبيع.

وفي 6 مارس 2024، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

2.025 % تخفيضا لأسعار الفائدة لأول مرة من 5 سنوات

خفضت مصر، الخميس 17-4-2025، أسعار الفائدة، لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، مما قد يحفز الاستثمار، وهو عامل أساسي لانتعاش الاقتصاد، مع تخفيف بعض تكاليف خدمة الديون الأعلى في الشرق الأوسط.

وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول خفض له منذ نوفمبر 2020، ويعزى هذا القرار في المقام الأول إلى انخفاض التضخم، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وصرحت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها، بخفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي على الودائع، بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25%.

كما خُفِّض سعر الفائدة على الإقراض، بنفس النسبة إلى 26%، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

ومثّلت هذه الخطوة أيضًا أول تغيير في أسعار الفائدة منذ 6 مارس 2024، عندما رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وخفّض قيمة الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار، وهي إجراءات تمت بالتزامن مع قرض تم زيادة قيمته إلى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي 7-4-2025، أعلن المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية، بنهاية الشهر الماضي، بنحو 364 مليون دولار، ليصل إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.393 مليار دولار في نهاية فبراير 2024.

فيما قفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 81% خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي 2024/2025، لتصل إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي 2023 / 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025 عيار 24

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025 عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 5429 جنيها للشراء، و5457 جنيها للبيع، مقابل نحو 5417 جنيها للشراء، و5440 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة egypt.gold-price-today.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025 عيار 18

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025 عيار 18، إلى نحو 4071 جنيها للشراء، و4093 جنيها للبيع، مقابل نحو 4063 جنيها للشراء، و4080 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025

وزاد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025، إلى نحو 38.000 ألف جنيه للشراء، و38.200 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 37.920 ألف جنيه للشراء، و38.080 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025 عيار 21

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025 عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 4750 جنيها للشراء، و4775 جنيها للبيع، مقابل نحو 4740 جنيها للشراء، و4760 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025 عيار 14، إلى نحو 3167 جنيها للشراء، و3183 جنيها للبيع، مقابل نحو 3160 جنيها للشراء، و3173 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19-4-2025

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19-4-2025 في البنوك

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19-4-2025، عند نحو 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، ثابتا عند نحو 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19-4-2025 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19-4-2025 في السوق السوداء، ثابتا عند نحو 50.70 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 53 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس 2024، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 3226.85 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية أمس الخميس 17-4-2025، قبل عطلة عيد القيامة، حسب مؤشر بلومبرغ.

وأغلقت العديد من البورصات العالمية، احتفالا بالجمعة العظيمة، ويبقى بعضها مغلقا حتى يوم الاثنين المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا إلى مستوى غير مسبوق، خلال جلسة الأربعاء 16-4-2025، عند نحو 3270.12 دولار، بدعم من تصاعد احتمالات حدوث ركود الاقتصاد العالمي، مع تصاعد الحرب التجارية، بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، باستخدام الرسوم الجمركية.

وخلال عام 2025، قفزت أسعار الذهب عالميا، بنسبة تفوق 23%، باعتباره الملاذ الآمن، مع ارتفاع احتمالات ركود الاقتصاد العالمي، وارتفاع التضخم، بسبب مخاطر سياسات ترامب الحمائية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في 19 مارس 2025، أسعار الفائدة ثابتة، للمرة الثانية في ولاية الرئيس دونالد ترامب الجديدة.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي، بين 4.25%، و4.50%.

وارتفعت أسعار الذهب في عام 2024، بنسبة تتجاوز 27%، ليحقق أكبر صعود سنوي منذ عام 2010، بدعم من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وخفض البنوك المركزية لسعر الفائدة، بحسب رويترز.

ويتوقع المحللين، أن تستمر أسباب ارتفاع الذهب في عام 2024، خلال عام 2025، بالتزامن مع مخاطر سياسات ترامب الحمائية، التي قد ترفع التضخم، وبالتالي قد تدفع البنك المركزي الأمريكي، لإبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة.