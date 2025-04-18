سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025.. عيار 21 يتراجع

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 20، و34 جنيها، بالتزامن مع هبوط سعر الذهب عالميا، قبل عطلة عيد القيامة.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025، بعدما قفز خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 65.38% في تعاملات اليوم الجمعة 18-4-2025، منذ 6 مارس 2024، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وهبط متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 50.90 جنيه، بينما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 51.17 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18-4-2025 في السوق السوداء عند نحو 51.70 جنيه للبيع.

وفي 6 مارس 2024، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

2.025 % تخفيضا لأسعار الفائدة لأول مرة من 5 سنوات

خفضت مصر، الخميس 17-4-2025، أسعار الفائدة، لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، مما قد يحفز الاستثمار، وهو عامل أساسي لانتعاش الاقتصاد، مع تخفيف بعض تكاليف خدمة الديون الأعلى في الشرق الأوسط.

وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول خفض له منذ نوفمبر 2020، ويعزى هذا القرار في المقام الأول إلى انخفاض التضخم، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وصرحت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها، بخفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي على الودائع، بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25%.

كما خُفِّض سعر الفائدة على الإقراض، بنفس النسبة إلى 26%، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

ومثّلت هذه الخطوة أيضًا أول تغيير في أسعار الفائدة منذ 6 مارس 2024، عندما رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وخفّض قيمة الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار، وهي إجراءات تمت بالتزامن مع قرض تم زيادة قيمته إلى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي 7-4-2025، أعلن المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية، بنهاية الشهر الماضي، بنحو 364 مليون دولار، ليصل إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.393 مليار دولار في نهاية فبراير 2024.

فيما قفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 81% خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي 2024/2025، لتصل إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي 2023 / 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025 عيار 24

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025 عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 5417 جنيها للشراء، و5440 جنيها للبيع، مقابل نحو 5440 جنيها للشراء، و5474 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة egypt.gold-price-today.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025 عيار 18، إلى نحو 4063 جنيها للشراء، و4080 جنيها للبيع، مقابل نحو 4080 جنيها للشراء، و4106 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025، إلى نحو 37.920 ألف جنيه للشراء، و38.080 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 38.080 ألف جنيه للشراء، و38.320 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025 عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 4740 جنيها للشراء، و4760 جنيها للبيع، مقابل نحو 4760 جنيها للشراء، و4790 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025 عيار 14، إلى نحو 3160 جنيها للشراء، و3173 جنيها للبيع، مقابل نحو 3173 جنيها للشراء، و3193 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-4-2025

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18-4-2025 في البنوك

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18-4-2025، إلى نحو 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18-4-2025 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، ثابتا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18-4-2025 في السوق السوداء، عند نحو 50.70 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 53 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس 2024، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 3227.26 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية أمس الخميس 17-4-2025، قبل بداية عطلة عيد القيامة، مقابل نحو 3346.20 دولار للأوقية (الأونصة) في بداية تعاملات الأمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وتغلق العديد من البورصات العالمية، اليوم احتفالا بالجمعة العظيمة، ويبقى بعضها مغلقا حتى يوم الاثنين المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا إلى مستوى غير مسبوق، خلال جلسة الأربعاء 16-4-2025، عند نحو 3270.12 دولار، بدعم من تصاعد احتمالات حدوث ركود الاقتصاد العالمي، مع تصاعد الحرب التجارية، بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، باستخدام الرسوم الجمركية.

وخلال عام 2025، قفزت أسعار الذهب عالميا، بنسبة تفوق 23%، باعتباره الملاذ الآمن، مع ارتفاع احتمالات ركود الاقتصاد العالمي، وارتفاع التضخم، بسبب مخاطر سياسات ترامب الحمائية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في 19 مارس 2025، أسعار الفائدة ثابتة، للمرة الثانية في ولاية الرئيس دونالد ترامب الجديدة.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي، بين 4.25%، و4.50%.

وارتفعت أسعار الذهب في عام 2024، بنسبة تتجاوز 27%، ليحقق أكبر صعود سنوي منذ عام 2010، بدعم من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وخفض البنوك المركزية لسعر الفائدة، بحسب رويترز.

ويتوقع المحللين، أن تستمر أسباب ارتفاع الذهب في عام 2024، خلال عام 2025، بالتزامن مع مخاطر سياسات ترامب الحمائية، التي قد ترفع التضخم، وبالتالي قد تدفع البنك المركزي الأمريكي، لإبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة.