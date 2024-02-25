سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024.. عيار 21 يهبط 425 جنيها في يومين

واصل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024، الانخفاض لثاني يوم على التوالي، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 117، و200 جنيها، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024، خلال يومين في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 367، و486 جنيها، وذلك مع الإعلان عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وهوى متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024، بالتزامن مع انهيار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-2-2024 في تعاملات السوق السوداء.

كما تراجع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 53.90 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 53 جنيها.

مدينة رأس الحكمة.. أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر

كشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان الجمعة، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية، إنها تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة للمدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وبحسب البيان فإن منطقة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، ستكون واحدة من أهم مدن الجيل التالي التي ستتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات، عن 5 مليارات دولار، من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تبلغ 11 مليار دولار.

وأضاف مدبولي، أن الدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعني أننا كدولة سنستفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار، وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل في هذا يعود لقيادتي الدولتين.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3400 جنيها للشراء، و3514 جنيها للبيع، مقابل نحو 3600 جنيها للشراء، و3714 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024 عيار 18

كما انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024، عيار 18، إلى نحو 2550 جنيها للشراء، و 2636 جنيها للبيع، نحو 2700 جنيها للشراء، و 2786 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024

وتراجع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024، إلى نحو 23.8 ألف جنيه للشراء، و24.6 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.2 ألف جنيه للشراء، و 26 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024.. عيار 21 الآن

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2975 جنيه للشراء، و 3075 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 3150 جنيه للشراء، و 3250 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024 عيار 14

كما هبط متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024، عيار 14، إلى نحو 1983 جنيه للشراء، و 2050 جنيها للبيع، مقابل نحو 2100 جنيه للشراء، و 2167 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 25-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 25-2-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 25-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 25-2-2024 في السوق السوداء

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 25-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، التراجع لثاني يوم على التوالي، بنحو 2 جنيه، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 25-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 52 جنيها للشراء، و53 جنيها للبيع، مقابل نحو 54 جنيها للشراء، و55 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 25-2-2024

وسجل سعر الذهب عالميا، في نهاية تداولات الأسبوع بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، نحو 2049.40 دولارا للأوقية (الأونصة).

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.