سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024.. عيار 21 ينخفض 250 جنيها

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 167، و286 جنيها، بالرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميا وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وذلك بالتزامن مع انهيار متوسط سعر الدولار في مصر في السوق الموازية “السوداء”.

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024، بالتزامن مع انهيار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24-2-2024 في تعاملات السوق السوداء.

كما تراجع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 56.97 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 55 جنيها.

مدينة رأس الحكمة.. أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر

كشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لها مساء الجمعة، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية، إنها تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة للمدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وقال البيان، إن هذا الاستثمار يمثل خطوة محورية لترسيخ مكانة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، كوجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر المتوسط.

وبحسب البيان فإن منطقة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، ستكون واحدة من أهم مدن الجيل التالي التي ستتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات، عن 5 مليارات دولار، من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تبلغ 11 مليار دولار.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل مبلغ 5 مليارات دولار، من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية، وشركة المشروع في إنشاء المشروع.

وأضاف مدبولي، أن الدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

وقال رئيس الوزراء المصري: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعني أننا كدولة سنستفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار، وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل في هذا يعود لقيادتي الدولتين.

وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس في مذكرة “إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أنه (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3600 جنيها للشراء، و3714 جنيها للبيع، مقابل نحو 3886 جنيها للشراء، و3909 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024 عيار 18

كما انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024، عيار 18، إلى نحو 2700 جنيها للشراء، و 2786 جنيها للبيع، مقابل نحو 2914 جنيها للشراء، و 2931 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024

وتراجع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024، إلى نحو 25.2 ألف جنيه للشراء، و26 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 27.2 ألف جنيه للشراء، و27.36 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024.. عيار 21 الآن

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3150 جنيه للشراء، و 3250 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 3400 جنيه للشراء، و 3420 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024 عيار 14

كما هبط متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024، عيار 14، إلى نحو 2100 جنيه للشراء، و 2167 جنيها للبيع، مقابل نحو 2267 جنيه للشراء، و 2280 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 8.05 جنيهات، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء السبت 24-2-2024، إلى نحو 54 جنيها للشراء، و55 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.05 جنيها للشراء، و63.05 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 24-2-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، في نهاية تداولات الأسبوع بالبورصة الأمريكية، أمس الجمعة، إلى نحو 2049.40 دولارا للأوقية (الأونصة).

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.