سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024.. عيار 21 يفقد 130 جنيها

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين و87، و148 جنيها، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميا، وسط حالة من الترقب، والارتباك في سوق الذهب بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء.

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-2-2024 في تعاملات السوق السوداء.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 59.93 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 63.05 جنيها.

موعد تعويم الجنيه المصري المرتقب

تتوقع وكالة بلومبرغ أن يقوم البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه أي تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي رسميا قبل بداية شهر رمضان، والذي متوقع أن يبدأ في 11 مارس المقبل، وفق ما جاء في تقرير جديد للوكالة.

وأشار التقرير إلى أن مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن هناك شيئا واحدا يبدو مؤكدًا، وهو أن تعويم الجنيه المصري أصبح قريبا.

جولة رابعة لتعويم الجنيه المصري

وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسية من عمليات تعويم الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022، وربما الأكبر حتى الآن، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ما قد يساعد في وضع نهاية لأسوأ أزمة عملة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار.

وتتزايد الحاجة الملحة لمصر على جذب استثمارات أجنبية إلى جانب القروض، نظرا لأنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدرها مجموعة غولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

لكن توقيت القيام بعملية “تعويم الجنيه” المصري، يعتمد على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، مع قلق السلطات من التأثير الذي قد يخلفه ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل.

كيف يمكن معرفة موعد “تعويم الجنيه” التالي؟

وأوردت الوكالة مجموعة من المؤشرات التي ينبغي مراقبتها لتحديد موعد “تعويم الجنيه” المرتقب، وهي الفجوة بين سعري الصرف في السوق الرسمية، والموازية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية، والإشارات الصادرة عن مسؤولي صندوق النقد الدولي.

فيما يلي 4 مؤشرات رئيسية يجب مراقبتها:

1- تضييق الفجوة بين سعر الصرف الموازي والرسمي.

2- إعلان الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

3- رفع أسعار الفائدة.

4- إبرام الصفقات الكبيرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3886 جنيها للشراء، و3909 جنيها للبيع، مقابل نحو 4023 جنيها للشراء، و4057 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today” .

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024 عيار 18

كما انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024، عيار 18، إلى نحو 2914 جنيها للشراء، و 2931 جنيها للبيع، مقابل نحو 3017 جنيها للشراء، و 3043 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024

وتراجع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024، إلى نحو 27.2 ألف جنيه للشراء، و27.36 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 28.16 ألف جنيه للشراء، و28.4 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024.. عيار 21 الآن

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 18-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3400 جنيه للشراء، و 3420 جنيها للبيع، مقابل نحو 3520 جنيه للشراء، و 3550 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024 عيار 14

كما هبط متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024، عيار 14، إلى نحو 2267 جنيه للشراء، و 2280 جنيها للبيع، مقابل نحو 2347 جنيه للشراء، و 2367 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 23-2-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 23-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 23-2-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 23-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 80 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الجمعة 23-2-2024، إلى نحو 62.05 جنيها للشراء، و63.05 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.85 جنيها للشراء، و63.85 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 23-2-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، في تداولات البورصة الأمريكية، إلى نحو 2021.88 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 7:59 صباح اليوم الجمعة 23-2-2024، مقابل نحو 2030.30 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 7:24 صباح أمس الخميس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.