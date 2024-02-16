سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024.. تباين عيار 21 الآن

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، حيث استقر سعر الشراء من المواطنين، بينما تراجع سعر البيع، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وسط حالة من الترقب، والارتباك في سوق الذهب بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء.

وجاء تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16-2-2024 في تعاملات السوق السوداء.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 64.58 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 64.45 جنيها.

موعد تعويم الجنيه المصري المرتقب

تتوقع وكالة بلومبرغ أن يقوم البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه أي تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي رسميا قبل بداية شهر رمضان، والذي متوقع أن يبدأ في 11 مارس المقبل، وفق ما جاء في تقرير جديد للوكالة.

وأشار التقرير إلى أن مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن هناك شيئا واحدا يبدو مؤكدًا، وهو أن تعويم الجنيه المصري أصبح قريبا.

جولة رابعة لتعويم الجنيه المصري

وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسية من عمليات تعويم الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022، وربما الأكبر حتى الآن، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ما قد يساعد في وضع نهاية لأسوأ أزمة عملة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار.

وتتزايد الحاجة الملحة لمصر على جذب استثمارات أجنبية إلى جانب القروض، نظرا لأنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدرها مجموعة غولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

لكن توقيت القيام بعملية “تعويم الجنيه” المصري، يعتمد على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، مع قلق السلطات من التأثير الذي قد يخلفه ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل.

كيف يمكن معرفة موعد “تعويم الجنيه” التالي؟

وأوردت الوكالة مجموعة من المؤشرات التي ينبغي مراقبتها لتحديد موعد “تعويم الجنيه” المرتقب، وهي الفجوة بين سعري الصرف في السوق الرسمية، والموازية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية، والإشارات الصادرة عن مسؤولي صندوق النقد الدولي.

فيما يلي 4 مؤشرات رئيسية يجب مراقبتها:

تضييق الفجوة بين سعر الصرف الموازي والرسمي. إعلان الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي. رفع أسعار الفائدة. إبرام الصفقات الكبيرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024 عيار 24

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، نحو 4114 جنيها للشراء، و4149 جنيها للبيع، مقابل نحو 4114 جنيها للشراء، و4171 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today” .

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024 عيار 18

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024، عيار 18، نحو 3086 جنيها للشراء، و 3111 جنيها للبيع، مقابل نحو 3086 جنيها للشراء، و 3129 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024، نحو 28.8 ألف جنيه للشراء، و29.040 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 28.8 ألف جنيه للشراء، و29.2 ألف جنيه للبيع،أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3600 جنيه للشراء، و 3630 جنيها للبيع، مقابل نحو 3600 جنيه للشراء، و 3650 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024 عيار 14

فيما سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024، عيار 14، نحو 2400 جنيه للشراء، و 2420 جنيها للبيع، مقابل نحو 2400 جنيه للشراء، و 2433 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 16-2-2024

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 16-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 16-2-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 16-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 15 قرشا مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الجمعة 16-2-2024، إلى نحو 63.45 جنيها للشراء، و64.45 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 63.30 جنيها للشراء، و64.30 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 16-2-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، في تداولات البورصة الأمريكية، بحلول الساعة 3:05 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الجمعة 16-2-2024، إلى نحو 2004.54 دولارا للأوقية (الأونصة)، مقابل نحو 1992.11 دولارا للأوقية (الأونصة)، أمس الخميس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، والخبراء، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.