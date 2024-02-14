سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا، وسط حالة من الترقب، والارتباك في سوق الذهب بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء.

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14-2-2024 في تعاملات السوق السوداء.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 63.07 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 64.50 جنيها.

موعد تعويم الجنيه المصري المرتقب

تتوقع وكالة بلومبرغ أن يقوم البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه أي تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي رسميا قبل بداية شهر رمضان، والذي متوقع أن يبدأ في 11 مارس المقبل، وفق ما جاء في تقرير جديد للوكالة.

وأشار التقرير إلى أن مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن هناك شيئا واحدا يبدو مؤكدًا، وهو أن تعويم الجنيه المصري أصبح قريبا.

جولة رابعة لتعويم الجنيه المصري

وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسية من عمليات تعويم الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022، وربما الأكبر حتى الآن، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ما قد يساعد في وضع نهاية لأسوأ أزمة عملة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار.

وتتزايد الحاجة الملحة لمصر على جذب استثمارات أجنبية إلى جانب القروض، نظرا لأنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدرها مجموعة غولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

لكن توقيت القيام بعملية “تعويم الجنيه” المصري، يعتمد على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، مع قلق السلطات من التأثير الذي قد يخلفه ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل.

كيف يمكن معرفة موعد “تعويم الجنيه” التالي؟

وأوردت الوكالة مجموعة من المؤشرات التي ينبغي مراقبتها لتحديد موعد “تعويم الجنيه” المرتقب، وهي الفجوة بين سعري الصرف في السوق الرسمية، والموازية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية، والإشارات الصادرة عن مسؤولي صندوق النقد الدولي.

فيما يلي 4 مؤشرات رئيسية يجب مراقبتها:

تضييق الفجوة بين سعر الصرف الموازي والرسمي. إعلان الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي. رفع أسعار الفائدة. إبرام الصفقات الكبيرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 4057 جنيها للشراء، و4114 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today” .

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 3043 جنيها للشراء، و 3086 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024، نحو 28.4 ألف جنيه للشراء، و28.8 ألف جنيه للبيع، وهي نفس مستويات أسعار الأمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3550 جنيها للشراء، و 3650 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024 عيار 14

كما ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2367 جنيها للشراء، و 2400 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 14-2-2024

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 14-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 14-2-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 14-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 110 قرشا مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الأربعاء 14-2-2024، إلى نحو 63.50 جنيها للشراء، و64.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.40 جنيها للشراء، و 63.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 14-2-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، في تداولات البورصة الأمريكية، بحلول الساعة 6:36 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأربعاء 14-2-2024، إلى نحو 1991.81 دولارا للأوقية (الأونصة)، مقابل نحو 2019.87 دولارا للأوقية (الأونصة)، أمس الثلاثاء حسب مؤشر بلومبرج.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.