سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024.. تباين عيار 21

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، حيث استقرت أسعار الشراء، فيما تراجعت أسعار البيع للمواطنين، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا، وسط حالة من الترقب، والارتباك في سوق الذهب بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء.

وجاء تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13-2-2024 ارتفاعا طفيفا في تعاملات السوق السوداء.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 63.27 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 63.40 جنيها.

التوقعات تتزايد بقرب تعويم الجنيه المصري

توقع بنك جيه بي مورجان، أن تقوم الحكومة المصرية، بتعويم الجنيه المصري، وتخفيض قيمته إلى ما بين 45-50 جنيها أمام الدولار، إلى جانب رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وفق أحدث مذكرة للبنك.

“نعتقد أن المركزي المصري سيقوم بتأمين بعض تدفقات النقد الأجنبي، وهندسة خفض سعر الصرف في السوق غير الرسمية قبل النظر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مدار ( تعويم الجنيه)”، وفق جيه بي مورجان.

كما يتوقع جيه بي مورجان أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2024 “حيث من المرجح أن يتراجع التضخم، مدعوما إلى حد كبير بتأثيرات سنة الأساس، وتقارب سعر الصرف بالسوق الموازية” بعد توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي.

ويتفق بنك جولدمان ساكس، مع الرأي السابق، والذي أكد أنه من غير المرجح أن يحدث تحرير سعر الصرف من دون المزيد من تشديد السياسة النقدية، وتدبير حصيلة كافية من السيولة بالعملات الأجنبية قبل تعويم الجنيه (خفض قيمة الجنيه)

توقعات مختلفة بالسعر العادل للجنيه

تتوقع مؤسسة أوكسفورد إيكونومكس انخفاض سعر الصرف الرسمي ( تعويم الجنيه) إلى 55-65 جنيها للدولار بنهاية العام الجاري، في حال تبني البنك المركزي نظام سعر صرف مرن، فيما توقع زياد داود كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبرغ، أن يتجاوز سعر صرف الدولار في البنوك حاجز الـ 50 جنيها بنهاية العام أيضا.

في حين كانت كابيتال إيكونوميكس أقل تفاؤلا، متوقعة تراجع الجنيه رسميا إلى مستوى 65 أمام الدولار.

بينما يتوقع بنك سوسيتيه جنرال، أن تخفض مصر سعر الصرف الرسمي إلى مستوى 40-45 جنيها للدولار من نحو 30.9 جنيه حاليا.

ومن جانبه، يستبعد جولدمان ساكس، تعويم الجنيه بصورة كاملة، لافتا إلى أن مصر ستواصل إدارة سعر الصرف الرسمي، ولكن “ربما بمرونة أكبر” مما كانت عليه في الماضي.

ويعزو البنك هذا النهج المتحفظ إلى مخاوف الدولة من تجاوز سعر الصرف الرسمي مستواه في السوق الموازية وإمكانية أن يصبح أكثر تقلبا في حالة التعويم الكامل.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، ليسجل نحو 4057 جنيها للشراء، و4114 جنيها للبيع، مقابل نحو 4057 جنيها للشراء، و4171 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today” .

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024، عيار 18، نحو 3043 جنيها للشراء، و 3086 جنيها للبيع، مقابل نحو 3043 جنيها للشراء، و 3129 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024، نحو 28.4 ألف جنيه للشراء، و28.8 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 28.4 ألف جنيه للشراء، و29.2 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3550 جنيها للشراء، و 3650 جنيها للبيع، مقابل نحو 3550 جنيها للشراء، و 3600 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024 عيار 14

فيما سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024، عيار 14، نحو 2367 جنيها للشراء، و 2400 جنيها للبيع، مقابل نحو 2367 جنيها للشراء، و 2433 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 40 قرشا مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الثلاثاء 13-2-2024، إلى نحو 62.40 جنيها للشراء، و 63.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 62 جنيها للشراء، و 63 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 13-2-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، في تداولات البورصة الأمريكية، بحلول الساعة 5:06 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الثلاثاء 13-2-2024، إلى نحو 2019.87 دولارا للأوقية (الأونصة)، مقابل نحو 2024.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، أمس الاثنين حسب مؤشر بلومبرج.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.